Wetenskaplikes ontbloot geheime van Triple-Star System

Wetenskaplikes in China het aansienlike vordering gemaak om die gedrag van driesterrestelsels in die heelal te verstaan. Geïnspireer deur Liu Cixin se roman “The Three-Body Problem”, het die navorsers die GW Ori-stelsel bestudeer, wat bestaan ​​uit drie sterre wat sowat 1,300 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is. Deur data van NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) te gebruik, kon die wetenskaplikes periodieke veranderinge in die helderheid van die sterre waarneem en insig kry in die stelsel se geometriese struktuur en evolusie.

Driesterrestelsels is algemeen in die sterrestelsel, met meer as die helfte van alle sterre wat een of meer vennote het. Hierdie stelsels is egter uitdagend om waar te neem en te verstaan ​​weens die komplekse interaksies tussen die sterre. Die navorsers hoop om meer gevorderde teleskope te gebruik, insluitend die komende China Space Station Telescope (CSST), om hierdie stelsels verder te bestudeer en beter te verstaan.

Die GW Ori-stelsel, wat glo net een miljoen jaar oud is, bied waardevolle insigte oor die vorming van sterre en planete. Die navorsers het twee korttermynseine met rotasieperiodes van ongeveer twee en drie dae ontdek, wat kenmerkend is van baie jong sterre. Die bevindinge het ook die moontlikheid van lewe in die sisteem uitgesluit, aangesien dit te jonk is vir die vorming van lewe om plaasgevind het.

Die navorsers se werk bevorder nie net ons begrip van driesterrestelsels nie, maar baan ook die weg vir toekomstige studies met gevorderde teleskope soos die CSST. Met 'n groter begrip van hierdie komplekse stelsels kan wetenskaplikes insigte kry in die vorming en evolusie van sterre, planete en moontlik lewe self.

Bronne:

– Liu Cixin se roman “The Three-Body Problem”

– Science China Fisika, Meganika en Sterrekunde-joernaal

– Data van NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)

– Die komende China Space Station Telescope (CSST)