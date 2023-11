Deurbraak in stamselnavorsing: lewende geboorte van chimeriese aap hou belofte in vir menslike siektestudies

Chinese wetenskaplikes het 'n baanbrekende mylpaal in stamselnavorsing bereik met die lewende geboorte van 'n aap wat 'n groot persentasie selle bevat wat afkomstig is van 'n aapstamsellyn. Hierdie beduidende prestasie open nuwe moontlikhede vir wetenskaplikes om chimeriese primate in die studie van menslike siektes te gebruik.

Die navorsing is uitgevoer deur 'n span van die Sentrum vir Uitnemendheid in Breinwetenskap en Intelligensietegnologie en die Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health onder die Chinese Akademie van Wetenskappe (CAS). Die chimeriese ape is geteel met behulp van krap-etende of langstert makake, en die eksperiment het die doeltreffende bydrae van aapstamselle tot plasentale weefsels buite die embrio en kiemselle getoon.

Om die studie uit te voer, het die navorsingspan nege stamsellyne gevestig van selle wat uit sewe dae oue blastosist-embrio's onttrek is. Hierdie stamselle is dan gekweek om hul vermoë om te differensieer in verskeie seltipes te verbeter. Fluorescerende proteïenetikettering is gebruik om die groei van weefsels wat van hierdie stamselle afkomstig is in oorlewende diere na te spoor.

Dwarsdeur die eksperimente is 'n totaal van ses voltermyn lewende nageslag geproduseer, met 'n gemiddelde stamselbydrae van 67 persent oor 26 verskillende tipes getoetsde weefsels. In een merkwaardige geval het 'n lewende chimeriese aap stamselbydraes so hoog as 90 persent in sekere weefsels getoon.

Hierdie prestasie oortref vorige studies wat chimeras met selle van twee embrio's in rotte en muise behels, soos dit nou suksesvol in nie-menslike primate gerealiseer is. Die implikasies van hierdie navorsing is verreikend, en bied praktiese toepassings in genetiese ingenieurswese, spesiebewaring en die ontwikkeling van meer presiese aapmodelle vir die bestudering van neurologiese siektes.

Die lewende geboorte van 'n chimeriese aap verteenwoordig 'n beduidende vooruitgang in stamselnavorsing en hou groot belofte in vir die uitbreiding van ons begrip van menslike siektes. Deur chimeriese primate te gebruik, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry in die ontwikkeling, vordering en potensiële behandelings vir 'n wye reeks neurologiese afwykings.

vrae

Wat is stamselle? Stamselle is 'n tipe sel wat in verskeie seltipes kan differensieer en die potensiaal het om beskadigde weefsels te regenereer.

Wat is 'n chimeriese aap? 'n Chimeriese aap is 'n organisme wat selle van twee of meer verskillende spesies bevat, in hierdie geval, selle afkomstig van 'n aapstamsellyn.

Wat is die implikasies van hierdie navorsing? Hierdie navorsing verskaf 'n grondslag vir genetiese ingenieurswese, spesiebewaring en die ontwikkeling van meer akkurate diermodelle vir die bestudering van neurologiese siektes.

Hoe dra hierdie deurbraak by tot die studie van menslike siektes? Deur chimeriese primate met 'n hoë proporsie stamselle afkomstig van 'n aapstamsellyn te gebruik, kan wetenskaplikes die ontwikkeling en vordering van menslike siektes in 'n meer relevante en akkurate modelstelsel bestudeer.

Bron(ne): Xinhua News Agency