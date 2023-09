Die hoofwetenskaplike van China se eerste maansending, Ouyang Ziyuan, het twyfel laat ontstaan ​​oor Indië se Chandrayaan-3-sending, wat as 'n bron van nasionale trots gevier is. Volgens Ziyuan het die Chandrayaan-3-lander nie op die Maan se suidelike pool geraak soos deur Indië se ruimte-agentskap, ISRO, beweer word nie.

Ziyuan stel voor dat die lander eintlik 619 kilometer weg van die poolgebied, ver van die Maan se suidpool, geland het. Sy argument is gebaseer op sy persepsie van die Maan se suidpool, wat hy glo kleiner is as gevolg van die planeet se kanteling van slegs 1.5 grade. Terwyl NASA 80 tot 90 grade as die Maan se suidpool aanwys, bereken Ziyuan dat dit tussen 88.5 en 90 grade lê.

Indië het voorheen aangekondig dat die Chandrayaan-3-lander op ongeveer 70 grade breedtegraad sou land. Ziyuan se bewerings weerspreek egter hierdie inligting. Dit is opmerklik dat Indië se Chandrayaan-3-sending daarop gemik was om 'n ruimtesonde op die maan-suidpool te land, wat 'n historiese mylpaal vir die land was.

Indië het pogings aangewend om die Vikram-lander en Pragyaan-rover te laat herleef, wat na sy onsuksesvolle landingspoging in hibernasie gekom het. Die Indiese ruimte-agentskap, ISRO, het aanhoudend probeer om kommunikasie met die lander en rover te bewerkstellig voor die volgende sonsondergang op die maan wat op 6 Oktober sal plaasvind.

