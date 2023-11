Nuwe navorsing wys op Chinese ruimte-rommel as die oorsaak van 'n geheimsinnige impak op die maan

’n Stukkie puin het verlede jaar teen die ander kant van die maan neergestort, wat wetenskaplikes verward gelaat het. Onlangse navorsing het egter lig op die raaisel gewerp, wat daarop dui dat die voorwerp waarskynlik 'n Chinese aanjaervuurpyl was. Die navorsing wat deur wetenskaplikes van die Universiteit van Arizona, California Institute of Technology, Project Pluto en die Planetary Science Institute gedoen is, dui daarop dat die voorwerp, bekend as WE0913A, deel is van 'n Chinese Long March-vuurpylliggaam van die Chang'e 5-T1 missie wat in 2014 van stapel gestuur is.

Een van die interessante aspekte van die impak is die ongewone tweelingkrater wat agtergebly het. Die navorsers stel voor dat hierdie dubbelkraterformasie veroorsaak is deur 'n vuurpylversterker, wat die maan in Maart 2022 beïnvloed het. Hulle redenasie is gebaseer op die waarneming dat die voorwerp nie geskud het toe dit na die maanoppervlak afsak nie, maar eerder in 'n stal geroteer het. rollende tuimel. Dit dui daarop dat die vuurpylstadium gebalanseer is met 'n bykomende loonvrag om sy stabiliteit te handhaaf.

Die span se ontleding dui ook aan dat die onbekende loonvrag, waarskynlik aan die voorkant van die vuurpylverhoog geheg, 'n beduidende rol in sy rotasie en stabiliteit gespeel het. Die presiese aard van hierdie loonvrag bly egter 'n raaisel, en die navorsers verwag nie om die doel of identiteit daarvan te ontbloot nie.

Benewens die verskaffing van insigte in die oorsprong en aard van die ongeluk, beklemtoon hierdie navorsing die belangrikheid daarvan om ruimterommel op te spoor en te verstaan. Namate die teenwoordigheid van mensgemaakte voorwerpe in die ruimte toeneem, word dit noodsaaklik om die potensiële risiko's wat dit vir beide bemande en onbemande ruimtemissies inhou, te monitor en te bestuur.

Vrae:

V: Wat het die geheimsinnige impak op die maan veroorsaak?

A: Onlangse navorsing dui daarop dat die impak veroorsaak is deur 'n Chinese boostervuurpyl bekend as WE0913A.

V: Waarom is hierdie impak beduidend?

A: Die impak is beduidend omdat dit 'n ongewone tweelingkraterformasie agtergelaat het, wat die betrokkenheid van 'n groot vuurpylstadium aandui.

V: Watter bewyse ondersteun die teorie dat die voorwerp 'n Chinese vuurpyl was?

A: Navorsers het die voorwerp se baan gekarteer met behulp van grondgebaseerde teleskope en tot die gevolgtrekking gekom dat dit deel is van 'n Chinese Long March-vuurpylliggaam van die Chang'e 5-T1-sending.

V: Wat was die onbekende loonvrag wat aan die vuurpylverhoog geheg is?

A: Die presiese aard en doel van die onbekende loonvrag bly onbekend.

V: Wat is die implikasies van hierdie navorsing?

A: Hierdie navorsing beklemtoon die belangrikheid van die monitering en bestuur van ruimterommel om potensiële risiko's vir toekomstige ruimtemissies te versag.