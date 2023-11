Verlede jaar was die maan getuie van 'n ongewone gebeurtenis toe 'n mensgemaakte voorwerp met sy oppervlak gebots het en 'n duidelike dubbelkrater gegenereer het. Aanvanklike bespiegelings het rondom die moontlikheid gedraai dat die voorwerp 'n fragment van 'n SpaceX Falcon 9-vuurpyl was. Daaropvolgende ondersoeke het wetenskaplikes egter laat glo dat die voorwerp, genaamd WE0913A, gekoppel is aan China se Chang'e 5-T1-maansending en dalk 'n weggooide Chinese vuurpylversterker kan wees.

Geïnspireer deur hierdie geheimsinnige ongeluk, het 'n span kundiges van gewaardeerde instellings soos die Universiteit van Arizona, die California Institute of Technology, Project Pluto en die Planetary Science Institute 'n missie aangepak om die waarheid te ontbloot. Deur grondgebaseerde teleskope te gebruik, het hulle die trajek van WE0913A noukeurig nagespoor en tot die gevolgtrekking gekom dat dit afkomstig is van 'n Chinese Long March-vuurpyl wat tydens die 2014 Chang'e 5-T1-sending ontplooi is.

Meer intrigerend, hul ondersoek het leidrade ontdek wat daarop dui dat die verlate vuurpylstadium moontlik 'n onbekende loonvrag gedra het, wat 'n ekstra laag raaisel by die voorval voeg. Soos WE0913A na die maan se oppervlak afsak, ​​het dit 'n ordelike rollende tuimel vertoon in plaas van die verwagte wiebelbeweging. Kenners postuleer dat die voorwerp se stabiele rotasie die teenwoordigheid van 'n beduidende teengewig aandui wat die twee enjins aan die een kant van die vuurpylverhoog balanseer.

Tanner Campbell, 'n doktorale student van die Universiteit van Arizona se Lugvaart- en Meganiese Ingenieurswese-afdeling, het verduidelik: "Ons het 'n wringkragbalansanalise uitgevoer, wat getoon het dat hierdie hoeveelheid gewig die vuurpyl se swaartepunt met 'n paar duim sou verskuif het—dit was' t amper genoeg om vir sy stabiele rotasie rekening te hou. Dit is wat ons laat dink dat daar iets meer aan die voorkant gemonteer moes gewees het.”

Verder was die wetenskaplikes geboei deur die vorming van die tweelingkraters as gevolg van die Chinese vuurpyl se impak. Die teenwoordigheid van twee ewe groot kraters, 'n oostelike een wat ongeveer 18 meter breed is en 'n westelike een wat oor ongeveer 16 meter strek, het die navorsers verwar. Campbell het opgemerk: "Ons weet dat in die geval van Chang'e 5 T1, die impak daarvan amper reguit af was, en om daardie twee kraters van ongeveer dieselfde grootte te kry, het jy twee ongeveer gelyke massas nodig wat van mekaar is."

Uiteindelik bly die raaisel van die onbekende loonvrag onopgelos, wat ruimte laat vir spekulasie en verbeeldingryke vermoedens. Die enigmatiese ineenstorting van die Chinese vuurpyl in die maan dien as 'n herinnering aan die raaisels en wonders wat wag op verkenning binne ons kosmiese omgewing.

V: Wat is WE0913A?

A: WE0913A is die benaming wat gegee word aan 'n mensgemaakte voorwerp wat op die maan se oppervlak neergestort het en 'n unieke dubbelkrater agtergelaat het.

V: Aan watter missie is WE0913A glo verbind?

A: Wetenskaplikes glo dat WE0913A verbind is met China se Chang'e 5-T1-maansending.

V: Watter bewyse dui daarop dat WE0913A 'n onbekende loonvrag gedra het?

A: Die ordelike rollende tuimel wat deur WE0913A vertoon word terwyl dit na die maan se oppervlak afsak, ​​dui op die teenwoordigheid van 'n aansienlike teengewig wat nie voldoende sou gewees het om sy stabiele rotasie te verduidelik nie.

V: Wat is uniek aan die tweelingkraters wat deur die Chinese vuurpyl geskep is?

A: Die tweelingkraters is van ongeveer dieselfde grootte, wat wetenskaplikes laat vermoed het dat die impak twee ongeveer gelyke massas behels het wat fisies van mekaar geskei was.