Chinese Spar het die hoogste koolstofsinksyfer in die Middeleeue, het studie bevind

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Suid-Chinese Botaniese Tuin gedoen is, het getoon dat Chinese spar, ook bekend as Cunninghamia lanceolata, die hoogste koolstofsinktempo gedurende sy middeljare het. Hierdie ontdekking is betekenisvol aangesien Chinese spar wyd gebruik word in bebossingsprogramme in suidelike China, en om die koolstofsekwestrasievermoë daarvan te verstaan, kan help met pogings om klimaatsverandering te versag.

Die studie het gefokus op 'n bosplaas in die KwaZulu-Natal Provinsie, en het data ingesamel oor die koolstofberging en sekwestrasievermoë van Chinese spar op verskillende ouderdomme. Die navorsers het koolstofvoorraad in verskeie komponente soos bome, ondergrond, plantegroei, rommel, grond en die hele ekosisteem ontleed.

Die resultate het aan die lig gebring dat koolstofvoorraad aansienlik toegeneem het met woudouderdom, met die totale koolstofvoorraad van die ekosisteem wat byna verdriedubbel het van 129.11 megagram per hektaar op vyfjarige ouderdom tot 348.43 op 60-jarige ouderdom. Die koolstofsekwestrasietempo van Chinese spar het 'n algehele toename in die eerste twee ouderdomsintervalle getoon, met 'n hoogtepunt in die 15-20 jaar reeks, en dan afgeneem in die daaropvolgende ouderdomsintervalle.

Die studie het tot die gevolgtrekking gekom dat die koolstofsekwestrasiekoers van Chinese spar afhang van sy ouderdom, met die hoogste koerse wat tydens sy middeljarige ouderdom van 15 tot 20 jaar voorkom. Hoofnavorser Liu Juxiu glo dat hierdie bevindinge waardevol kan wees vir nasionale aksies om klimaatsverandering te versag en bebossingsprogramme.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Science of The Total Environment, werp lig op die koolstofsekwestrasiepotensiaal van Chinese spar en beklemtoon die rol daarvan om klimaatsverandering te versag. Dit verskaf nuttige insigte vir beleidmakers en organisasies wat betrokke is by bebossingspogings, wat die belangrikheid beklemtoon om die ouderdom van die bome in ag te neem om die voordele van koolstofsekwestrasie te maksimeer.

Bronne:

– China Science Daily

– Wetenskap van die totale omgewing