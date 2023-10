Chinese Ruimtevaarders Livestream Eksperiment met Vlamme op Tiangong Ruimtestasie

Chinese ruimtevaarders Gui Haichao en Zhu Yangzhu het 'n baanbrekende eksperiment op die Tiangong-ruimtestasie uitgevoer deur hulself regstreeks te stroom terwyl hulle 'n kers aansteek. Die regstreekse stroom het plaasgevind tydens die vierde aflewering van die "Tiangong-klaskamer"-reeks, waar die ruimtevaarders hul ervarings gedeel en opvoedkundige aktiwiteite uitgevoer het.

In die video het die ruimtevaarders gedemonstreer dat vlamme in die mikroswaartekrag-omgewing van 'n lae Aarde-baan byna bolvormig lyk, in teenstelling met die traanvormige vlamme wat op Aarde uitstal as gevolg van dryfkrag-gedrewe konveksie. Die swakker konveksiestroom in 'n lae aardbaan laat die vlam in alle rigtings versprei, wat dit 'n sferiese voorkoms gee.

Dit is onwaarskynlik dat 'n soortgelyke eksperiment op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) herhaal sal word. Streng brandveiligheidsprotokolle op die ISS beperk brande tot spesiaal ontwerpte rakke wat help om vlamme te bevat. Hierdie veiligheidsreëls is geïmplementeer na 'n brandvoorval op die Russiese ruimtestasie Mir in 1997.

Tydens die voorval op Mir het 'n brand in 'n suurstofgenererende stelsel ontstaan ​​en 'n paar minute geduur. Dit het die ruimtevaarders van een van die ontsnappingsvoertuie afgesny en die modules met rook gevul. Die beknopte kwartiere van Mir het dit vir die ses ruimtevaarders uitdagend gemaak om te navigeer en saam te werk om die brand te blus. Hulle het egter daarin geslaag om die brand te blus terwyl die lewensondersteuningstelsel die stasie van giftige rook skoongemaak het.

Die Mir-voorval het 'n beduidende impak gehad op hoe ruimte-agentskappe brandveiligheid op ruimtestasies benader. Gevolglik is streng protokolle ontwikkel om die risiko van brand te verminder en die veiligheid van ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie te verseker.

