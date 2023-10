Chinese ruimtevaarders steek kers op in die ruimte en demonstreer gedrag van vuur in mikroswaartekrag

In 'n merkwaardige prestasie het twee ruimtevaarders aan boord van China se Tiangong-ruimtestasie suksesvol tydens 'n regstreekse uitsending 'n kers met 'n vuurhoutjie aangesteek. Dit lyk dalk nie buitengewoon op Aarde nie, maar dit hou aansienlike risiko's in die mikroswaartekrag-omgewing van 'n ruimtestasie in. Oop vlamme is streng verbode op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) weens die gevare wat dit inhou.

Die demonstrasie dien as 'n herinnering aan hoe vuur in mikroswaartekrag optree. In plaas daarvan om op te styg en 'n duidelike vorm te vorm, diffundeer 'n vlam in die ruimte in alle rigtings en verswelg die vuurhoutjie in 'n klein vuurbol. China se ruimte-agentskap het die eksperiment uitgevoer om hierdie verskynsel ten toon te stel en die uitskakeling van dryfkrag in mikroswaartekrag te beklemtoon.

NASA, aan die ander kant, bestudeer reeds jare lank brandgedrag in die ruimte in 'n poging om die veiligheid van ruimte-omgewings vir ruimtevaarders te verbeter. Deur eksperimente soos die Spacecraft Fire Safety Experiments (SAFFIRE), het die agentskap beheerde vlamme op onbemande ruimtetuie aan die brand gesteek om moontlike noodscenario's te simuleer wat toekomstige ruimtereisigers kan teëkom. Hierdie navorsing het ten doel om brandrisiko's beter te verstaan ​​en doeltreffende teenmaatreëls te ontwikkel.

Die belangrikheid van brandveiligheid in die ruimte het in die verlede duidelik geword toe 'n brand in Rusland se Mir-ruimtestasie in 1997 uitgebreek het. Alhoewel die bemanning daarin geslaag het om die vlamme te blus, het dit die potensiële gevare uitgelig en aansienlike vordering in brandvoorkomingstelsels aangespoor. Die ISS beskik nou oor verbeterde suurstofgenererende stelsels met oortolliges en gevorderde brandopsporingsvermoëns.

Met inagneming van die onlangse regstreekse stroom vanaf China se Tiangong-ruimtestasie, is dit waarskynlik dat soortgelyke voorsorgmaatreëls en veiligheidsmaatreëls ingestel is om die risiko van brand te verminder. Benewens veiligheid, kan die vermoë om 'n kers in die ruimte aan te steek ook help om onaangename reuke te verlig wat geneig is om in die beperkte omgewing van 'n ruimtestasie op te hoop.

Oor die algemeen wys hierdie prestasie deur Chinese ruimtevaarders die unieke gedrag van vuur in mikroswaartekrag en die voortdurende pogings wat deur ruimte-agentskappe wêreldwyd aangewend word om brandveiligheid in die ruimte te verbeter.

