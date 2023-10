Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) sal na meer as twee dekades van voortdurende bewoning in 2030 uit diens gestel word. Die ontwikkeling van nuwe ruimtestasies is egter reeds aan die gang. China se Tiangong-stasie, wat sedert 2022 in bedryf is, berei voor vir 'n aansienlike groeispruit.

Tiangong het tans drie modules wat tot drie ruimtevaarders op 'n slag kan ondersteun. China het egter onlangs planne aangekondig om die grootte van die stasie te verdubbel deur nog drie modules by te voeg. Die opgegradeerde stasie sal na raming 180 ton weeg en 'n uitbreidingsmodule met ses koppelpoorte insluit. Daarbenewens beplan China om 'n ruimteteleskoop te lanseer wat by Tiangong kan koppel vir instandhouding en herstelwerk.

Die uitbreiding van Tiangong bied 'n geleentheid vir internasionale samewerking. China het sy openheid uitgespreek om ruimtevaarders van ander nasies op die uitgebreide stasie te akkommodeer. Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het voorheen belangstelling getoon om ruimtevaarders na Tiangong te stuur, maar het sedertdien heroorweeg weens begrotings- en politieke beperkings. NASA, aan die ander kant, is verbind tot die ISS tot 2030 en beplan om oor te skakel na kommersiële vennote vir toegang tot 'n lae-aarde-baan.

Terwyl die toekoms van internasionale samewerking in die ruimte onseker bly, demonstreer die uitbreiding van Tiangong China se verbintenis tot die ontwikkeling van sy teenwoordigheid in die ruimte. Benewens die uitbreiding van Tiangong, het China ook planne om ruimtevaarders op die Maan te laat land teen 2030. Aangesien verskillende lande en agentskappe voortgaan om hul ruimteverkenningsdoelwitte na te streef, is die moontlikheid om verskeie stasies saam te voeg om 'n megastasie in die toekoms te skep, soortgelyk aan wat in die fliek "Valerian and the City of a Thousand Planets" uitgebeeld is, bly 'n intrige moontlikheid.

Oor die algemeen dien die vordering wat gemaak word in ruimtestasie-ontwikkeling as 'n herinnering aan die belangrikheid van samewerking en samewerking om sukses in ruimteverkenning te behaal. Slegs deur saam te werk kan die mensdom die volle potensiaal van ruimtereise ontsluit.

Bron: SYFY se The Ark (stroom nou op Peacock), China Academy of Space Technology (CAST)

Definisies:

– Internasionale Ruimtestasie (ISS): Die grootste ruimtetuig wat ooit deur verskeie samewerkende ruimte-agentskappe en nasies gebou, gebou en in stand gehou word. Dit word al vir meer as twee dekades voortdurend bewoon.

– Tiangong-stasie: China se ruimtestasie wat sedert 2022 in werking is. Dit het tans drie modules en beplan om sy grootte tot ses modules te verdubbel.

– European Space Agency (ESA): 'n Agentskap wat toegewy is aan die koördinering van ruimteverkenning en navorsingsaktiwiteite deur Europese nasies.

– NASA: Die National Aeronautics and Space Administration, die Verenigde State se ruimte-agentskap wat verantwoordelik is vir burgerlike ruimteverkenning en navorsing.

– Lae-aarde-baan: Die gebied van die ruimte binne 'n paar honderd kilometer bokant die aarde se oppervlak, waar die meeste bemande ruimtesendings en satelliete werk.

– Lunar Gateway: NASA se beplande wentelende ruimtestasie om die Maan, wat bedoel is om maanoppervlakverkenning te ondersteun.