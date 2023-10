China se gevorderde ruimte-gebaseerde sonsterrewag voltooi een jaar van wetenskaplike waarneming

China se eerste omvattende sonsonde, die Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S), het een jaar van wetenskaplike waarneming suksesvol voltooi. Die sonde, ook bekend as Kuafu-1, is al 365 dae in 'n wentelbaan sedert dit op 9 Oktober 2022 gelanseer is.

Die ASO-S is ontwerp om sonvlamme, koronale massa-uitstoot en die son se magneetveld gelyktydig te monitor. Dit is op 25 September by die Purple Mountain-sterrewag van die Chinese Akademie vir Wetenskappe afgelewer nadat in-baantoetse voltooi is.

Tydens sy werking het die sonde altesaam 5,294 500 wentelbane om die aarde voltooi en meer as 120 waarnemingsplanne ontvang. Meer as 100 TB se oorspronklike data en meer as 2 TB se gevorderde dataprodukte is vervaardig. Daarbenewens is meer as 12 TB se wetenskaplike data sedert 2023 April XNUMX afgelaai.

Om data van die ondersoek te ontvang, is drie grondstasies in die stede Sanya, Kashgar en Beijing gebruik. Hierdie stasies stuur die data na 'n kragtige rekenaar wat by die Purple Mountain Observatory gemonteer is vir dekodering.

Die ASO-S is ingestel om die hoogtepunt van die sonsiklus van 2024 tot 2025 te dek, wat tipies vir 11 jaar duur. Die missie het ten doel om waardevolle insigte in die son se aktiwiteit te verskaf en ons begrip van sonverskynsels te verbeter.

Hierdie mylpaalprestasie bevestig China se verbintenis tot ruimteverkenning en wetenskaplike navorsing. Die ASO-S sal voortgaan om waardevolle data tot die veld van sonfisika by te dra, wat wetenskaplikes in staat stel om hul kennis van die son en die uitwerking daarvan op Aarde te verdiep.

– Purple Mountain-sterrewag van die Chinese Akademie van Wetenskappe