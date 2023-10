China se maansendings vorder as Beijing-planne vir toekomstige maanekspedisies en navorsingstasie

China se Nasionale Ruimte-administrasie (CNSA) het aangekondig dat sy maansending om monsters van die ander kant van die maan te versamel, bekend as Chang'e-6, glad verloop en vir volgende jaar geskeduleer is. Die sending se gepaardgaande aflossatelliet sal in die eerste helfte van 2023 ontplooi word. Daarbenewens het die CNSA sy voorneme uitgespreek vir groter globale samewerking vir toekomstige maanekspedisies, insluitend die Chang'e-8-sending in 2028. China soek gesamentlike "sending- vlak”-projekte met ander lande en internasionale organisasies, wat ruimtetuiglansering en -baanoperasie, interaksies en oppervlakverkenning insluit.

Die CNSA het ook onthul dat die Chang'e-6-ruimtetuig plek sal hê vir 200 kilogram (440 pond) buitelandse wetenskapvragte, wat oorsese vennote in staat sal stel om maannavorsing te doen. China verwag dat hierdie missies, saam met die Chang'e-7 in 2026, waardevolle data sal bydra tot die vestiging van 'n permanente internasionale navorsingstasie op die maan-suidpool teen 2040. Hierdie pogings is deel van China se breër plan om 'n groot ruimte te word krag, wat prestasies insluit soos die stuur van 'n rover na die ander kant van die maan, die bou van die wentelbaan Tiangong-ruimtestasie, en die mik om 'n bemande sending na die maan te stuur teen 2030.

China se ambisies om sy ruimteprogram en maannavorsing uit te brei behels ook die vestiging van internasionale bande. Terwyl slegs 'n paar lande, soos Rusland, Venezuela en Suid-Afrika, tot dusver by China se beplande maannavorsingstasie aangesluit het, strook China se fokus op samewerking met die wêreldwye belangstelling in die wetenskaplike voordele, nasionale aansien en toegang tot hulpbronne wat suksesvolle maan sendings kon bring. Ander lande, insluitend Indië en die Verenigde State, het ook aansienlike vordering gemaak in hul maanprogramme, met sendings na die maan en planne vir toekomstige verkenning.

China se komende Chang'e-6-sending is daarop gemik om ons begrip van die maan se verste kant te verdiep deur monsters te versamel van die Suidpool-Aitken-kom, 'n maanlandvorm van groot wetenskaplike belang. Die sending sal ook loonvragte en satelliete van internasionale vennote dra, insluitend 'n Frans-vervaardigde instrument, 'n negatiewe ioondetektor van die Europese Ruimte-agentskap, 'n Italiaanse laserhoekreflektor en Pakistan se CubeSat.

Oor die algemeen demonstreer China se maansendings en sy planne vir 'n navorsingstasie die land se verbintenis om ruimteverkenning en navorsing te bevorder, terwyl internasionale samewerking gesoek word om sy doelwitte te bereik.

Definisies:

– Chang'e-6: China se maansending geskeduleer vir volgende jaar, met die doel om monsters van die ander kant van die maan te versamel.

– CNSA: China se Nasionale Ruimte-administrasie, die nasionale ruimte-agentskap van China.

– Maan-suidpool: Die streek naby die onderkant van die maan se suidelike halfrond.

– Internasionale Ruimtevaartkongres: 'n Jaarlikse konferensie vir ruimtevaartkundiges en belanghebbendes wat deur die Internasionale Ruimtevaartfederasie gereël word.

– Maanmerrie: Groot donker areas op die maan se oppervlak as gevolg van antieke lawastrome.

