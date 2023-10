China se volgende maansending om loonvrag van Pakistan af te dra

China se volgende maansending, die Chang'e-6, wat vir 2024 geskeduleer is, sal 'n loonvrag van Pakistan insluit as deel van hul verhoogde samewerking in die ruimtesektor. Die doel van die missie is om monsters van die ander kant van die maan terug te bring, wat nog nie deur mense ondersoek is nie. Die ander kant van die maan bevat die Aitken-kom, 'n beduidende maanlandvorm met wetenskaplike waarde. Die missie het ten doel om in die Suidpool-Aitken-kom te land en monsters van verskillende streke en ouderdomme te versamel.

Om internasionale samewerking te bevorder, sal die Chang'e-6-sending loonvragte en satellietprojekte van verskeie lande en streke dra. Dit sluit in Frankryk se DORN-radonopsporingsinstrument, die Europese Ruimte-agentskap se negatiewe ioondetektor, Italië se laserretroreflektor en Pakistan se CubeSat. Die CubeSat is 'n geminiaturiseerde satelliet van Pakistan, wat die land se groeiende betrokkenheid by ruimteverkenning toon.

Pakistan het ook belangstelling uitgespreek om by China se Tiangong-ruimtestasie en sy ambisieuse maanbasis op die Suidpool aan te sluit. Pakistan het vroeër vanjaar sade na die Chinese ruimtestasie gestuur vir navorsingsdoeleindes.

Die verre kant van die maan, ook bekend as "die donker kant van die maan", is die kant wat weg van die aarde af kyk en grootliks onontgin bly. Om kommunikasie tussen die ander kant van die maan en die aarde moontlik te maak, beplan China om die aflossatelliet Queqiao-2, of Magpie Bridge-2, in die eerste helfte van 2024 te lanseer.

Hierdie samewerking tussen China en Pakistan in ruimteverkenning demonstreer die versterkende bande tussen die twee all-weather vriende. Dit dui ook op die toenemende belangrikheid van internasionale samewerking in die bevordering van wetenskaplike kennis en verkenning buite die aarde se grense.

Definisies:

– Chang'e-6: China se volgende maansending, wat daarop gemik is om aan die ander kant van die maan te land om monsters te versamel.

– Loonvrag: Toerusting of instrumente wat deur 'n ruimtetuig gedra word.

– CubeSat: ’n Geminiaturiseerde satelliet wat vir verskeie doeleindes gebruik word.

– Aitken-kom: Een van die drie groot maanlandvorme, geleë aan die ander kant van die maan.

– Tiangong: China se ruimtestasie.

– Queqiao-2: China se aflossatelliet om kommunikasie met die ander kant van die maan te vergemaklik.

