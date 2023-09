China het onlangs sy nuutste wyeveldteleskoop, die Wide Field Survey Telescope (WFST), wat in die berge van die Qinghai-provinsie geleë is, onthul. Met 'n deursnee van 8.2 voet (2.5 meter), is die WFST die grootste tyddomeinopnamefasiliteit in die Noordelike Halfrond. Toegerus met 9k x 9k mosaïek CCD-detektors, het dit 'n resolusie van 9,000 XNUMX pixels in beide horisontale en vertikale asse, wat dit toelaat om gedetailleerde astronomiese beelde vas te vang.

Gesamentlik ontwikkel deur die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China en die Purple Mountain Observatory (PMO) onder die Chinese Akademie van Wetenskappe (CAS), het die WFST ten doel om spesifieke areas van die lug met verloop van tyd te monitor, deur verbygaande astronomiese gebeurtenisse soos supernovas en gety ontwrigting gebeure. Dit sal ook China se vermoëns in naby-aarde-voorwerpmonitering en vroeë waarskuwing verbeter.

Die debuutprent wat deur die WFST vrygestel is, is 'n asemrowende portret van die Andromeda-sterrestelsel, wat sy wye veld- en hoë-resolusie-vermoëns ten toon stel. Die teleskoop se gevorderde ontwerpkenmerke, soos 'n lang lensvat om dwaallig te verminder en 'n kleiner ligblokkerende area vir hoër sensitiwiteit, maak dit vergelykbaar met die mees gevorderde internasionale waarnemingstoerusting.

Konstruksie van die WFST het in Julie 2019 begin naby Lenghu Town, geleë op 'n plato met 'n gemiddelde hoogte van 13,120 4,000 vt. (XNUMX XNUMX meter) bo seespieël. Hierdie strategiese ligging bied helder naghemel, stabiele atmosferiese toestande, droë klimaat en minimale ligbesoedeling.

Die WFST verteenwoordig 'n beduidende vooruitgang vir Chinese sterrekunde en beklemtoon die land se kundigheid op die gebied. Die teleskoop, vernoem na die antieke Chinese filosoof Mozi, ook bekend as Micius, wat vroeë optiese eksperimente uitgevoer het, wys binnelandse innovasie en wetenskaplike vooruitgang in China.

Bron:

- Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China

– Purple Mountain Observatory (PMO), Chinese Akademie van Wetenskappe (CAS)

– CCTV+