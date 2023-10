China se "Groot Groen Muur" skep beduidende koolstofsink, studie bevind

China se Drie-Noorde-bebossingsprogram (TNAP), ook bekend as die "Groot Groen Muur", was suksesvol in die bekamping van verwoestyning en die verbetering van die omgewing. 'n Onlangse studie gepubliseer in Ecological Processes uitgevoer deur Chinese wetenskaplikes van die Instituut vir Toegepaste Ekologie van die Chinese Akademie van Wetenskappe, onthul dat die TNAP ook 'n aansienlike koolstofsink geskep het.

Die TNAP, wat in 1978 begin is, is die grootste ekologiese herstelprojek wêreldwyd en strek oor die droë en semi-droë streke van noordoos, noord-sentraal en noordwes van China. Deur gebruik te maak van afstandswaarnemingsbeelde, sowel as veldwaarnemings en nasionale woudinventarisdata, het die navorsers die toename in koolstofvoorraad in biomassa, grond en die "ekologiese effek koolstof" beraam, wat verwys na koolstofsekwestrasie as gevolg van verminderde grondverlies as gevolg van bebossing .

Die studie het bevind dat die totale beboste oppervlakte in die TNAP-projekgebiede gegroei het van ongeveer 221,000 1978 vierkante kilometer in 379,000 tot ongeveer 2017 47.06 vierkante kilometer in 0.843. Oor die afgelope vier dekades het die TNAP bygedra tot 'n koolstofsink van 1978 miljoen ton koolstof per jaar. Verder het die koolstofsink in bo- en ondergrondse biomassa van 2.08 miljard ton in 2017 tot XNUMX miljard ton in XNUMX toegeneem.

Die navorsers beklemtoon die belangrikheid van die "ekologiese effek koolstof," wat verantwoordelik was vir ongeveer 16% van die totale koolstofsink toename. Dit dui daarop dat ekologiese effekte 'n kritieke rol speel in die bepaling van die verspreiding van koolstofvoorrade in beskermde woude. Die studie beklemtoon dat wanneer koolstofsinkings geskat word en koolstofverwante modelle ontwikkel word, die koolstofsekwestrasie baat by die ekologiese effekte van bebossing nie oor die hoof gesien moet word nie.

Hierdie navorsing verskaf 'n maatstaf vir die evaluering van die waarde van nasionale ekologiese herstelprojekte in terme van koolstofsinkkapasiteit en ekosisteemfunksiebeoordeling. Dit demonstreer die beduidende impak van China se “Groot Groen Muur” om nie net die omgewing te verbeter nie, maar ook om koolstofdioksiedvrystellings te versag.

Bron: Chinese Akademie van Wetenskappe, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8