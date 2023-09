China loods kompetisie om Moon Spacecraft te noem

China doen 'n beroep op die publiek om name voor te stel vir twee ruimtetuie wat 'n deurslaggewende rol sal speel in die land se plan om ruimtevaarders na die maan voor 2030 te stuur. 'n bemande maanlander en 'n nuwe generasie bemanningsruimtetuig.

Die CMSA het gespesifiseer dat die gekose name die kernwaardes en elemente wat verband hou met menslike ruimtevlug moet weerspieël, asook China se kundigheid in intelligente vervaardiging moet beklemtoon. Die kompetisie duur tot 30 September, en die agentskap sal 10 name kortlys ná voorlopige keuring. Aanlyn-stemming sal oopgemaak word vir die name op die kortlys, met die finale keuse gemaak deur 'n hersieningspan bestaande uit kundiges in lugvaart en literatuur.

China het reeds 'n proef van die nuwe generasie bemanningsruimtetuig uitgevoer, wat na verwagting 'n volledige toetsvlug in 2027 sal ondergaan met die Long March 10-vuurpyl. Minder inligting is beskikbaar oor die maanlander, maar berigte dui daarop dat dit ongeveer 57,320 XNUMX pond sal weeg en uit 'n landingsmodule en 'n aandrywingsmodule sal bestaan. Hierdie lander is ontwerp om twee ruimtevaarders na die maan se oppervlak en terug na die maanbaan te vervoer.

Die missie sal twee lanserings van die Long March 10-vuurpyl vereis. Gedetailleerde animasies wat deur CMSA vrygestel is, visualiseer die lander, ruimtetuig en die beoogde vordering van die missie.

Hierdie inisiatief laat die publiek toe om deel te neem aan die land se ambisieuse doelwit van maanverkenning. Dit het ten doel om die mense van China te betrek en te inspireer, en 'n gevoel van nasionale trots en eienaarskap in die ruimteprogram te bevorder. Die kompetisie weerspieël China se verbintenis om sy teenwoordigheid in ruimteverkenning te bevorder en hoop om die kern van sy prestasies met die gekose name vas te lê.

