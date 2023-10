China beplan om die Tiangong-ruimtestasie met nuwe modules uit te brei

China het sy planne onthul om nuwe modules na sy Tiangong-ruimtestasie te stuur om sy volume en vermoëns by die 47ste Internasionale Ruimtevaartkongres te vergroot. Zhang Qiao van die China Academy of Space Technology (CAST) het die plan voorgelê om Tiangong van drie modules na ses uit te brei. Die uitbreiding behels die bekendstelling van 'n multifunksionele uitbreidingsmodule met ses koppelpoorte, wat by die voorste hawe van die kernmodule sal opdok. Die tydlyn vir hierdie bekendstellings sal na raming ongeveer vier jaar van nou af wees. 'n Uitgebreide Tiangong sal meer as 'n derde van die massa van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) wees, wat tans 'n massiewe 450 metrieke ton is.

Benewens uitbreiding, ontwikkel China ook uitbreidingskoppelvlakke vir die aanbieding van groot eksterne loonvragte en opblaasmodules wat kan dien as habitatte en verifikasie vir maanverkenning met bemanning. Die Chinese ruimtekontrakteur, CASC, wat CAST insluit, is betrokke by die ontwikkeling en vervaardiging van die ruimtetuig en modules vir Tiangong.

Ander planne vir Tiangong sluit in die lansering van 'n mede-omwenteling-ruimteteleskoop genaamd Xuntian, wat by die stasie sal kan dok vir instandhouding, herstelwerk, hervulling en opgraderings. Die ruimtestasie sal ook toegerus wees met 3D-drukkers, intelligente robotte, opgegradeerde konnektiwiteit en robotarms, en 'n ruimterommel-waarnemingstelsel. ’n Digitale tweeling van die stasie is ook in die werke.

China se ruimteaktiwiteite brei uit, met planne om ruimtevaarders na die maan te stuur en 'n Internasionale Maannavorsingstasie in die 2030's te bou. Hulle werk ook aan 'n Mars-monster-terugsendingsending. Die groeiende omvang van hierdie projekte weerspieël 'n toename in hulpbronne vir die Chinese ruimtesektor, maar kan logistieke, tegniese en begrotingsuitdagings inhou.

Tiangong het ook internasionale samewerking gesien, met meer as 100 wetenskaplike navorsingsprojekte wat deur die Verenigde Nasies se Kantoor vir Buitenste Ruimtesake geïnisieer is en eksperimente gekies is. China soek ook samewerking op die loonvrag-, tegnologie- en modulevlakke. Hulle oorweeg die opening van Tiangong vir verskeie kommersiële doeleindes, insluitend toerisme, en het voorstelle gekies vir die ontwikkeling van laekoste-toevoersendings na die ruimtestasie.

