China stel Queqiao-2 bekend om Lunar Communications te ondersteun

China gaan die afloskommunikasiesatelliet Queqiao-2 in die eerste helfte van 2024 lanseer om kommunikasie tussen sy komende maansending, Chang'e-6, en die Aarde te vergemaklik. Die China National Space Administration (CNSA) het dié ontwikkeling Vrydag aangekondig. Queqiao-2 is 'n verbeterde weergawe van die oorspronklike Queqiao-satelliet, wat as die aflossatelliet vir die Chang'e-4-sending gedien het.

Die Chang'e-6-sending, wat geskeduleer is om in 2024 aan die ander kant van die maan te land, sal op 'n krater in die Suidpool-Aitken-kom fokus. As gevolg van die maan wat direkte kommunikasie met die Aarde verberg, sal die sending op die Queqiao-2-satelliet staatmaak om data na die grondbemanning terug te stuur.

Sodra die Chang'e-6-sending voltooi is, sal die Queqiao-2-satelliet sy wentelbaan aanpas en voortgaan om die daaropvolgende Chang'e-7 en Chang'e-8-missies te ondersteun, sowel as toekomstige maanverkenningspogings. Tang Yuhua, die adjunk-hoofontwerper van die Chang'e-7-sending by die CNSA se Lunar Exploration and Space Engineering Centre, het hierdie inligting aan die China Media Group (CMG) bevestig.

Queqiao-2 sal die herleikommunikasiedienste oorneem wat voorheen deur die oorspronklike Queqiao-satelliet gelewer is, en verseker voortgesette verbinding vir die Chang'e-4 en Yutu-2 sondes wat aan die ander kant van die maan geleë is. Daarbenewens word verwag dat Queqiao-2 beduidende wetenskaplike verkenningstake tydens sy missie sal onderneem.

In die algemeen demonstreer die lansering van Queqiao-2 China se voortdurende verbintenis om sy ruimteverkenningsvermoëns te bevorder en ons begrip van die maan se oppervlak uit te brei.

Definisies:

– Relay-kommunikasie-satelliet: 'n Satelliet wat ontwerp is om kommunikasie te vergemaklik deur seine van een plek te ontvang en na 'n ander uit te stuur.

– Maansending: ’n Sending wat deur ’n ruimtetuig uitgevoer word om die maan te verken en te bestudeer.

– Ver kant van die maan: Die halfrond van die maan nie sigbaar vanaf die aarde nie.

– Wentelbaan: Die geboë pad wat deur 'n voorwerp, soos 'n satelliet, om 'n hemelliggaam gevolg word.