Nuwemaan-missie om monsters van die verre kant van die maan te versamel

China se komende Chang'e 6-missie om monsters van die ander kant van die maan te versamel, sal ook 'n loonvrag van Pakistan dra. Die sending, wat vir volgende jaar beplan is, het planne gefinaliseer om die ICUBE-Q cubesat-satelliet van Pakistan op sy wentelbaan in te sluit, volgens 'n regeringsverklaring wat Vrydag vrygestel is.

Die primêre doel van die Chang'e 6-sending is om monsters van die ander kant van die maan af te versamel. Die ruimtetuig bestaan ​​uit 'n wentelbaan-, lander-, ascender- en herbetredingsmodule. Die beplande landingsplek vir die ruimtetuig is die Suidpool-Aitken-kom, waar dit stof- en rotsmonsters sal versamel. Hierdie missie kan moontlik die eerste geval wees om monsters van die ander kant van die Maan te versamel, waardevolle insigte te verskaf en ons maankennis uit te brei.

Die Chang'e 6-sending sal 'n totaal van 10 kilogram buitelandse toerusting op sy lander en wentelbaan dra. Dit sluit wetenskaplike instrumente van Frankryk, Italië en die Europese Ruimte-agentskap in, benewens die Pakistanse loonvrag op die wentelbaan.

Dit is opmerklik dat terwyl die Verenigde State, die voormalige Sowjetunie en China suksesvol maanmonsters na die aarde teruggebring het, niemand monsters van die maan se ander kant af gekry het nie. Daarom hou hierdie missie groot betekenis in terme van wetenskaplike verkenning en begrip.

Indië se onlangse sending, Chandrayaan 3, het die eerste sagte landing naby die maan-suidpool behaal. Die Pragyan-rover en China se Chang'e 4-sending se rover was albei aktief besig om die maanoppervlak te verken voordat die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie die slaapmodus in hul stelsels geaktiveer het. Pogings word aangewend om die rover wakker te maak, maar tot dusver is geen seine ontvang nie.

In die algemeen voeg die Chang'e 6-sending met sy samewerking met Pakistan 'n opwindende dimensie by maanverkenning en wetenskaplike navorsing. Deur monsters van die ander kant van die Maan af te versamel, sal wetenskaplikes 'n beter begrip van hierdie streek kan kry en die samestelling van die monsters kan ontleed om ons kennis van die Maan uit te brei.

