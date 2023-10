China se Tiangong-ruimtestasie beplan om modules teen 2030 uit te brei

China het sy ambisieuse planne bekend gemaak om sy bestaande ruimtestasie, Tiangong, uit te brei deur sy modules in die komende jare van drie na ses te verhoog. Die doelwit is om 'n alternatiewe platform vir naby-Aarde-sendings te verskaf, veral vir ruimtevaarders van ander nasies, aangesien die Internasionale Ruimtestasie (ISS) die einde van sy operasionele leeftyd nader, wat omstreeks 2030 verwag word. Die aankondiging is gemaak deur die China Academy of Ruimtetegnologie (CAST) tydens die 74ste Internasionale Ruimtevaartkongres.

Tiangong, wat vertaal word na "Sky Palace", is China se jongste onderneming in die ruimte, wat die Tiangong-1- en Tiangong-2-modules opvolg. Tans het Tiangong drie modules en weeg ongeveer 96,000 55.6 kg, met afmetings van 39 meter in lengte en 2024 meter in breedte. Om sy vermoëns uit te brei, beplan China om nog drie modules by te voeg, met die vierde module, genaamd "Xuntian", wat geskeduleer is vir lansering in 340. Tiangong wentel om die aarde op hoogtes wat wissel van 450 tot 16 kilometer, soortgelyk aan die trajek van die ISS, maar dit is kleiner en ligter, met slegs drie modules in vergelyking met die ISS se XNUMX.

Die Internasionale Ruimtestasie-program is 'n samewerking van ruimte-agentskappe van die Verenigde State, Rusland, Europa, Japan en Kanada. Dit behels internasionale vlugspanne, lanseervoertuie, operasies, opleidingsfasiliteite en wetenskaplike navorsing. China is egter nie 'n deelnemer aan hierdie program nie. Met die ISS wat ontmanteling nader, beoog China om sy posisie as 'n groot speler in ruimteverkenning teen 2030 te verstewig.

