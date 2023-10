By

China het sy planne aangekondig om sy ruimtestasie, bekend as Tiangong of Celestial Palace, na ses modules van drie uit te brei. Die uitbreiding het ten doel om ruimtevaarders van ander nasies te voorsien van 'n alternatiewe platform vir naby-Aarde-sendings namate die leeftyd van die NASA-geleide Internasionale Ruimtestasie (ISS) sy einde nader.

Die China Academy of Space Technology (CAST), 'n eenheid van China se hoofruimtekontrakteur, het onthul dat die operasionele leeftyd van die Chinese ruimtestasie meer as 15 jaar sal wees, wat die voorheen aangekondigde 10-jaar-leeftyd oortref. Tiangong is ten volle operasioneel sedert laat 2022 en akkommodeer tot drie ruimtevaarders op 'n wentelbaanhoogte van 450 kilometer (280 myl).

Met die uitbreiding sal die massa van Tiangong 180 metrieke ton bereik, steeds net 40% van die massa van die ISS, wat 'n bemanning van sewe ruimtevaarders kan hou. Aangesien die ISS egter na 2030 uit diens gestel sal word, sal China se ruimtestasie 'n alternatief bied vir toekomstige ruimtesendings. China beoog om teen daardie tyd 'n groot ruimtemoondheid te word.

Verlede jaar het Chinese staatsmedia aangekondig dat verskeie lande belangstelling uitgespreek het om hul ruimtevaarders na die Chinese stasie te stuur. Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het egter onlangs verklaar dat hy nie die begrotings- of politieke goedkeuring het om aan Tiangong deel te neem nie, wat 'n jare lange plan vir 'n besoek deur Europese ruimtevaarders laat staan.

Samevattend, China brei sy ruimtestasie uit om meer modules te akkommodeer, wat 'n alternatief bied vir die verouderende ISS. Die operasionele leeftyd van Tiangong sal meer as 15 jaar wees, wat vorige verwagtinge oortref. Terwyl die stasie se massa steeds 'n fraksie van die ISS is, beoog China om 'n groot ruimtemoondheid te word teen die tyd dat die ISS uit diens gestel word. China se aspirasies vir internasionale ruimte-samewerking het egter 'n terugslag gely, aangesien die ESA sy planne om Europese ruimtevaarders na Tiangong te stuur, tersyde gestel het.

Definisies:

– Tiangong: Chinese ruimtestasie, ook bekend as Celestial Palace.

– ISS: Internasionale Ruimtestasie.

Bronne:

– China Academy of Space Technology (CAST)

– Europese Ruimte-agentskap (ESA)