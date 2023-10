China gaan sy ruimtestasie in die komende jare uitbrei na ses modules, en bied ruimtevaarders van ander nasies 'n alternatiewe platform vir naby-Aarde-sendings namate die Internasionale Ruimtestasie (ISS) die einde van sy operasionele leeftyd nader. Die China Academy of Space Technology (CAST) het by die Internasionale Ruimtevaartkongres aangekondig dat die operasionele leeftyd van die Chinese ruimtestasie 15 jaar sal oorskry, wat langer is as wat voorheen aangekondig is.

Die Chinese ruimtestasie, bekend as Tiangong of Celestial Palace, is ten volle in werking sedert laat 2022 en kan tot drie ruimtevaarders huisves. Na uitbreiding na ses modules sal dit 'n massa van 180 metrieke ton hê, wat dit net 40% van die massa van die ISS maak. Daar word egter verwag dat die ISS, wat al meer as twee dekades in 'n wentelbaan is, na 2030 uit diens gestel sal word. China beoog om omtrent dieselfde tyd 'n groot ruimtemoondheid te word.

China het sy bereidwilligheid uitgespreek om met ander lande saam te werk deur hul ruimtevaarders na die Chinese stasie te nooi. Verlede jaar is berig dat verskeie lande versoek het om hul ruimtevaarders na Tiangong te stuur. Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het egter vanjaar aangekondig dat hy nie die begroting of politieke goedkeuring het om aan die projek deel te neem nie, wat China se aspirasies vir ruimtediplomasie belemmer.

Ten spyte van die uitdagings, simboliseer Tiangong China se groeiende invloed en vertroue in sy ruimte-ondernemings. Dit het 'n mededinger vir die Verenigde State geword op die gebied van ruimteverkenning en word deur Amerikaanse wetgewing verbied vir enige samewerking met NASA. Rusland, 'n deelnemer aan die ISS, het ook voorgestel om sy eie ruimtestasie met samewerking van BRICS-lande te bou.

China se uitbreidingsplanne vir sy ruimtestasie en sy ambisie om 'n groot ruimtemoondheid te word, weerspieël sy verbintenis tot vooruitgang in ruimteverkenning. Namate die ISS die einde van sy leeftyd nader, beoog China om ruimtevaarders van ander nasies van 'n alternatiewe platform vir naby-Aarde-sendings te voorsien.

