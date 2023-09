China se ruimte-agentskap, die China National Space Administration (CNSA), het aangekondig dat hy volgende jaar sy Chang'e-6 maanmonster-terugsending-sending sal loods. Hierdie sending het ten doel om materiaal van die ander kant van die maan af te versamel, wat nog nooit voorheen gedoen is nie. Om die sending te ondersteun, sal 'n nuwe maanaflossatelliet in die eerste helfte van die jaar ontplooi word.

Die ruimtetuig, wat ongeveer 8,200 5 kilogram weeg en uit vier dele bestaan, sal op 'n Long March XNUMX-vuurpyl vanaf die Wenchang-ruimtehawe lanseer. Dit sal 'n reis van twee maande onderneem om wetenskaplik waardevolle maanmonsters terug na die aarde te lewer. Die missie sal 'n diensmodule vir maneuvers gebruik, 'n lander om materiaal van die oppervlak af te versamel, en 'n opstygvoertuig om die monsters terug na maanbaan te stuur.

Die landingsplek vir die sending sal die suidelike gedeelte van die Apollo-krater binne die Suidpool-Aitken-bekken wees, 'n antieke impakbekken wat materiaal kan bevat wat uit die maan se dieptes uitgestoot word. Die lander sal probeer om 2,000 XNUMX gram materiaal te versamel deur oppervlakskep en boor. Die versamelde monsters sal tydens 'n hoëspoed-atmosferiese herbetreding beskerm word deur 'n herbetredingsmodule wat deur die diensmodule vrygestel word.

As dit suksesvol is, sal hierdie sending aan wetenskaplikes die geleentheid bied om die samestelling van die maan se andersins ontoeganklike mantel te verken. Dit kan ook ons ​​begrip van maansamestelling, vulkanisme, vlugtige stowwe en die geskiedenis van die sonnestelsel verbeter. Daarbenewens sal internasionale loonvragte van Frankryk, Swede, Italië en Pakistan by die missie ingesluit word.

Chang'e-6 is 'n herdoelde rugsteun vir die Chang'e-5-sending, wat monsters van die maan se nabye kant in 2020 versamel het. Die nuwe sending is meer kompleks, deels as gevolg van die vereiste vir die Queqiao-2-aflossatelliet om te fasiliteer kommunikasie met die maanverkant. Die satelliet sal 'n verre retrograde wentelbaan binnegaan en as 'n kommunikasie-aflos optree. Die eerste Queqiao-satelliet het die 2019 Chang'e-4-sending ondersteun, wat die eerste sagte landing aan die maanverkant was.

Die monsters wat deur Chang'e-6 versamel is, sal aanvanklik beskikbaar wees vir Chinese wetenskaplikes en instansies, met die moontlikheid vir internasionale navorsingsvoorstelle in die toekoms. Hierdie sending, saam met Chang'e-5, dien as 'n toets vir toekomstige bemande maansendings en is deel van die China-geleide International Lunar Research Station (ILRS)-program.

