China gaan die grootte van sy ruimtestasie, Tiangong, verdubbel in 'n poging om die NASA-geleide Internasionale Ruimtestasie (ISS) mee te ding en ander nasies daarvan weg te lok. Die uitbreiding sal die verhoging van die aantal modules van drie tot ses behels, wat 'n alternatiewe platform vir naby-Aarde-sendings bied. Volgens die China Academy of Space Technology (CAST) sal die operasionele leeftyd van die Chinese ruimtestasie 15 jaar oorskry.

Tiangong is ten volle operasioneel sedert laat 2022 en akkommodeer 'n maksimum van drie ruimtevaarders op 'n wentelbaanhoogte van tot 450 km (280 myl). Ten spyte van die uitbreiding sal die Tiangong van 180 metrieke ton steeds net 40% van die massa van die ISS wees, wat 'n bemanning van sewe ruimtevaarders kan hou. Die ISS, wat na verwagting ná 2030 uit diens gestel sal word, val egter saam met China se plan om 'n "groot ruimtemoondheid" te word.

China se aspirasies vir ruimtediplomasie het wel ’n struikelblok getref toe die Europese Ruimte-agentskap (ESA) aangekondig het hy sal nie die nodige begroting of politieke goedkeuring hê om aan Tiangong deel te neem nie. Hoewel verskeie lande belangstelling uitgespreek het om hul ruimtevaarders na die Chinese stasie te stuur, het die ESA se besluit die beperkings van China se ambisies uitgelig.

Nietemin, Tiangong verteenwoordig China se groeiende invloed en vertroue in sy ruimte-pogings. Dit het 'n simbool geword van die land se ruimtevermoë en 'n mededinger vir die Verenigde State in die domein. Weens Amerikaanse wette word Tiangong egter verbied om direk of indirek met NASA saam te werk.

Intussen soek Rusland, nog 'n deelnemer aan die ISS, ook ruimtediplomasiegeleenthede. Roscosmos, die Russiese ruimte-agentskap, beplan om 'n ruimtestasie te bou wat uit ses modules bestaan ​​wat tot vier ruimtevaarders kan akkommodeer. Moskou het voorgestel dat sy vennote in die BRICS-groep, naamlik Brasilië, Indië, China en Suid-Afrika, kan bydra tot die bou van die stasie.

Ten slotte, China se uitbreiding van sy Tiangong-ruimtestasie toon sy vasberadenheid om 'n groot speler in ruimteverkenning te word. Deur 'n alternatief vir die ISS te bied, beoog China om internasionale samewerking te lok en die weg te baan vir sy ambisies om die ruimtedomein te oorheers.

