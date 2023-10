China beplan om sy ruimtestasie uit te brei soos die ISS die einde van sy lewensiklus nader

Luidens ’n onlangse verslag deur Reuters beoog China om sy ruimtestasie uit te brei deur sy grootte van drie tot ses modules oor die volgende paar jaar te vergroot. Namate die NASA-geleide Internasionale Ruimtestasie (ISS) die einde van sy lewensiklus teen die 2030's nader, kan China se planne vir 'n groter ruimtestasie moontlik ruimtevaarders van ander lande van 'n nuwe platform vir naby-Aarde-sendings voorsien.

China se huidige ruimtestasie word Tiangong genoem, wat in Engels vertaal word na "Heavenly Palace". Dit bestaan ​​tans uit drie modules. Die eerste module, Tiangong-1, is in September 2011 gelanseer en het gedien as 'n eksperimentele platform vir ontmoetings- en doktoetsing met die Shenzhou-ruimtetuig. Dit het ook die bemande missies Shenzhou 9 en Shenzhou 10 aangebied. China het egter in Maart 1 Tiangong-2016 as buite sy beheer verklaar, en dit het in April 2018 weer die Aarde se atmosfeer binnegegaan en verbrand met herbetreding.

Die uitbreiding van China se ruimtestasie sal 'n verlengde operasionele lewensduur van meer as 15 jaar bied. Dit sal ruimtevaarders van verskeie lande 'n ander platform bied om naby-Aarde-sendings uit te voer, wat internasionale samewerking in ruimteverkenning bevorder. Met die ISS wat die einde van sy bedryfslewe nader, kan die uitbreiding van China se ruimtestasie moontlik die gaping vul en voortgesette wetenskaplike navorsing en tegnologiese vooruitgang in die ruimte ondersteun.

Met sy ambisieuse planne vir ruimteverkenning, gaan China voort om sy verbintenis tot die bevordering van sy teenwoordigheid in die buitenste ruimte te demonstreer. Soos die land sy ruimtestasie uitbrei, poog dit om 'n groter rol in die internasionale ruimtegemeenskap te speel, wat bydra tot die vordering van menslike ruimteverkenning as 'n geheel.

