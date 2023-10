Chinese navorsers kondig bekendstelling van Xuntian-ruimteteleskoop aan

Chinese navorsers het hul planne bekend gemaak om die Xuntian-ruimteteleskoop, ook bekend as die Chinese Survey Space Telescope (CSST) of die Chinese Space Station Telescope, te lanseer. Hierdie voorpunt-ruimtetuig sal na verwagting in 2024 met sy wetenskaplike bedrywighede begin en sal langs China se Tiangong-ruimtestasie wentel.

Die Xuntian-teleskoop word voorgehou as oortref die vermoëns van NASA se Hubble-teleskoop, wat hoë-definisie panoramiese uitsigte van die heelal met voortreflike ruimtelike resolusie bied. Volgens Li Ran, projekwetenskaplike van die CSST Scientific Data Reduction System, terwyl Hubble een skaap kan sien, kan die CSST duisende met dieselfde resolusie visualiseer. Die teleskoop is egter nie direk vergelyk met NASA se James Webb-teleskoop nie, wat dikwels as Hubble se opvolger beskou word, wat spog met 'n groter primêre spieël met verbeterde optiese vermoëns.

Alhoewel die Xuntian-teleskoop 'n kleiner primêre spieël van twee meter deursnee het in vergelyking met Hubble en Webb, beweer Chinese navorsers dat dit 'n gesigsveld bied wat meer as 300 keer groter is as Hubble en Webb tot 'n mate oortref. Zhou Jianping, hoofontwerper van China se bemande ruimteprogram, beskryf Xuntian as die belangrikste wetenskaplike projek sedert die bekendstelling van China se ruimtestasieprogram.

Tans is die Xuntian-teleskoop in die ontwikkeling- en konstruksiefase, met alle substelsels, komponente en eenhede reeds ontwikkel. Die prototipe monster word voorberei vir toetsing voordat die teleskoopmonster gebou word. Gesamentlike toetse met die Xuntian-platform en validasies by die bekendstellingsbasis sal voor die verwagte bekendstellingsdatum in 2024 uitgevoer word.

Bronne:

– Lewende Wetenskap

– China se Xinhua-nuusagentskap

- NASA