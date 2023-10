China het aangekondig dat dit oop is vir internasionale samewerking vir sy komende maansending, aangesien dit werk aan sy doelwit om teen 2030 'n groot ruimtemoondheid te word. Die China National Space Administration (CNSA) het hierdie aankondiging gemaak by die 74ste Internasionale Ruimtevaartkongres, met 'n uitnodiging lande en organisasies om aan sy Chang'e-8-missie deel te neem. Die sending het ten doel om 'n permanente habitat op die suidpool van die maan te vestig.

Onder die "missievlak"-samewerking sal China en sy internasionale vennote die geleentheid hê om hul ruimtetuie te lanseer en te bedryf, by ruimtetuig-tot-ruimtetuig-interaksies betrokke te raak, en gesamentlik die maanoppervlak te verken. Internasionale vennote is ook welkom om hul eie modules onafhanklik te ontplooi sodra die Chinese ruimtetuig land.

Daar word van belangstellendes verwag om 'n brief van voorneme teen 31 Desember by die CNSA in te dien. Finale keuse van voorstelle sal in September 2024 gemaak word. Die Chang'e-8-sending sal die Chang'e-7-sending volg wat vir 2026 gestel is, wat na maanhulpbronne op die maan se suidpool sal soek. Albei missies sal die grondslag lê vir die konstruksie van die Internasionale Maannavorsingstasie (ILRS) onder leiding van China.

China, wat onlangs 'n onbemande sonde in 2020 na die maan ontplooi het, beplan om in die eerste helfte van 6 nog 'n Chang'e-2024-sonde na die ander kant van die maan te stuur om grondmonsters te haal. Die uiteindelike doelwit is om ruimtevaarders teen 2030 op die maan te laat land.

Intussen het NASA se Artemis-program ten doel om Amerikaanse ruimtevaarders teen Desember 2025 weer op die maanoppervlak te plaas. NASA word egter verbied om direk of indirek met China saam te werk weens Amerikaanse wetgewing. Die Artemis 3-sending in 2025 sal sien dat twee Amerikaanse ruimtevaarders op die maan se suidpool land, 'n gebied wat voorheen nie deur mense ondersoek is nie. Die bemande Artemis 4- en 5-missies word vir onderskeidelik 2027 en 2029 beplan.

Dit is opmerklik dat 29 lande vanaf September die Artemis-ooreenkomste onderteken het, 'n ooreenkoms wat deur NASA en die Amerikaanse staatsdepartement geformuleer is om riglyne vir gedrag in die ruimte en op die maanoppervlak vas te stel. Veral China en Rusland is nie ondertekenaars van hierdie ooreenkoms nie. China het tans deelname van Rusland en Venezuela vir sy maanstasieprogram verseker.

Samevattend, China se uitnodiging vir internasionale samewerking in sy Chang'e-8-missie is 'n belangrike stap in die rigting van sy ambisie om 'n groot ruimtemoondheid te word. Deur saam met ander lande te werk, beoog die sending om 'n permanente habitat op die maan se suidpool te vestig, wat die weg baan vir die konstruksie van die Internasionale Maannavorsingstasie in die 2030's. Terwyl China se tydlyn ooreenstem met NASA se Artemis-program, word samewerking tussen die twee ruimte-agentskappe beperk weens Amerikaanse wetgewing.