China het planne aangekondig om sy Tiangong (“hemelse paleis”) ruimtestasie uit te brei as ’n opvolger van die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Tydens die onlangse Internasionale Ruimtevaartkongres het China aan die lig gebring dat hy drie nuwe modules by Tiangong sal voeg, wat sy grootte effektief sal verdubbel. Die stasie sal na verwagting vir meer as vyftien jaar in diens wees, wat sy operasionele leeftyd verleng tot 2037 of later. Die opgegradeerde Tiangong sal 180 metrieke ton weeg en 'n bemanningskapasiteit van tot ses hê, net skaam vir die ISS se huidige kapasiteit van sewe.

China se ambisieuse planne vir Tiangong weerspieël sy doelwit om 'n groot mag in die ruimte te word en 'n mededinger vir NASA en ander groot ruimte-agentskappe. Die land beoog om die leemte wat die ISS gelaat het te vul en homself te vestig as die platform vir winsgewende ruimtenavorsing. Tiangong het reeds vyftien taikonnauts aangebied sedert sy operasionele debuut laat in 2022. Verlede jaar het China aangekondig dat “verskeie lande” belangstelling uitgespreek het om hul ruimtevaarders na die Chinese stasie te stuur.

Benewens Tiangong, werk China ook aan die International Lunar Research Station (ILRS) in samewerking met Rusland se Roscosmos. Die ILRS verteenwoordig China se begeerte om 'n supermoondheid in die ruimte te word. China het egter 'n terugslag ondervind in sy pogings om internasionale vennote vir beide Tiangong en die ILRS te betrek toe die Europese Ruimte-agentskap (ESA) geweier het om deel te neem. Die ESA het begrotings- en politieke redes vir sy besluit aangevoer.

China se aggressiewe ruimteprogram en sy strewe om 'n groot ruimtemoondheid te word, het daartoe gelei dat sommige ontleders die situasie as 'n nuwe ruimtewedloop beskryf. China hoop dat Tiangong en ander toekomstige sendings hom sal vestig as 'n leier in ruimteverkenning. Rusland het ook planne aangekondig om sy eie opvolgerstasie vir die ISS te bou, wat die kompetisie in ruimtenavorsing en -verkenning verder verskerp.

Bronne:

– Die Internasionale Ruimtevaartkongres (IAC 2023) in Baku, Azerbaijan.

– Die China Academy of Space Technology (CAST).

- Reuters