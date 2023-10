China onthul ambisieuse langtermyn-sonnestelselverkenningsplan

By

China het onlangs sy opgedateerde padkaart vir maan- en diepruimteverkenningsmissies onthul, wat gedetailleerde planne vir die volgende sewe jaar verskaf. Die fokus van China se verkenningspogings sal die Chang'e-maanverkenningsprogram wees, met missies wat wissel van monster-terugsendings na die maan tot die verkenning van ander hemelliggame in die sonnestelsel.

Een van die hoogtepunte van China se plan is die Chang'e 6-sending, geskeduleer vir 2024. Dit sal China se tweede robot-monster-terugsending na die maan wees, wat daarop gemik is om grond- en rotsmonsters van die verste kant van die Maan af te kry en dit terug te bring aarde toe. Die sending sal na verwagting ongeveer twee kilogram monsters insamel, wat aan wetenskaplikes waardevolle insigte oor die maanoppervlak gee.

China se toekomstige maansendings sal ook Chang'e 7 insluit, wat sal fokus op die bestudering van die Maan se suidpool en soek na waterys, en Chang'e 8, wat in-situ hulpbrongenerering sal toets vir die komende Internasionale Maannavorsingstasie.

Benewens maansendings, sal China ook ander liggame in die sonnestelsel met hul Tianwen-sendings verken. Tianwen-2 sal 'n missie wees om 'n asteroïde en 'n komeetagtige asteroïde te verken, terwyl Tianwen-3 'n voorbeeld-terugsending na Mars sal wees. Tianwen-4, aan die ander kant, sal Jupiter en die Joviese stelsel verken.

Om hierdie missies te ondersteun, sal China die Queqiao-2-aflossatelliet lanseer, wat cisluêre kommunikasievermoëns sal verskaf. Hierdie satelliet sal noodsaaklik wees vir die oordrag van data terug na die aarde vanaf die ander kant van die maan tydens Chang'e 7 en 8 missies.

Verder berei China voor vir die volgende bemanningsrotasie vir die Tiangong-ruimtestasie, met die bekendstelling van Shenzhou 17 wat vir Oktober beplan word. Hierdie missie sal 'n nuwe bemanning insluit en sal die bedrywighede van die ruimtestasie voortsit.

Terwyl China aansienlike vordering gemaak het in sy ruimteverkenningspogings, was daar ook terugslae. Die onlangse lansering van die Gushenxing-1-vuurpyl, wat die Jilin-1 Gaofen-04B-loonvrag dra, het in mislukking geëindig weens aandrywingsprobleme. Dit kom ná ’n reeks suksesvolle lanserings, insluitend die Yaogan-reeks militêre verkenningsatelliete.

China se ambisieuse langtermyn-sonnestelselverkenningsplan demonstreer sy verbintenis om sy teenwoordigheid buite die aarde uit te brei. Met 'n fokus op maan- en diepruimtesendings, beoog China om waardevolle kennis en vooruitgang op die gebied van ruimteverkenning by te dra.

Bronne:

– China se padkaart van maan- en diepruimteverkenning. (Krediet: CASC)

– https://twitter.com/Cosmic_Penguin/status/1705112658310300013