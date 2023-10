China beplan Chang'e 6-missie om monsters van die donker kant van die maan te versamel

By

China beweeg vorentoe met sy ambisieuse ruimteverkenningsprogram, met planne vir die Chang'e 6-sending. Die ruimtetuig sal uit vier komponente bestaan: 'n wentelbaan, 'n lander, 'n klimrekenaar en 'n herbetredingsmodule. Volgens China se Nasionale Ruimte-administrasie vorder die projek soos beplan.

Om kommunikasie tussen die Chang'e 6-sonde en die Aarde moontlik te maak, sal 'n nuwe aflossatelliet genaamd Queqiao 2 in die eerste helfte van 2024 in maanbaan ontplooi word. Hierdie satelliet sal 'n deurslaggewende rol speel om data-oordrag vanaf die ruimtetuig te vergemaklik.

Die sending se primêre doelwit is om stof- en rotsmonsters te versamel uit die Suidpool-Aitken-kom, geleë aan die donker kant van die maan. Dit sal die eerste keer wees dat sulke werk aan die verborge kant van die maan gedoen sal word.

In 'n noemenswaardige ontwikkeling het China aangebied om 10 kilogram buitelandse toerusting op die sending se lander en wentelbaan te dra. Die Chang'e 6-lander sal wetenskaplike instrumente van Frankryk, Italië en die Europese Ruimte-agentskap dra, terwyl 'n Pakistanse loonvrag op die wentelbaan gemonteer sal word. Hierdie samewerking beklemtoon die internasionale samewerking in ruimteverkenning en die gedeelde belangstelling in maannavorsing.

Tans het slegs die Verenigde State, die voormalige Sowjetunie en China stowwe suksesvol van die maan terug na die aarde gebring. Nie een van hierdie lande het egter monsters van die donker kant van die maan gekry nie. Die Chang'e 6-sending hou die belofte in om ons begrip van die maan se geologiese samestelling en geskiedenis uit te brei.

