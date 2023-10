Wetenskaplikes in China werk aan die konstruksie van die tropiese diepsee-neutrino-teleskoop, ook bekend as TRIDENT of "Oseaanklok". Hierdie massiewe detektor sal 11,500 XNUMX voet onder die oppervlak van die Wes-Stille Oseaan geleë wees. Die doel daarvan is om die bewegings van spookdeeltjies genaamd neutrino's op te spoor soos hulle in die dieptes van die see sigbaar word.

Neutrino's is subatomiese deeltjies wat teen 'n tempo van 100 miljard per sekonde deur elke vierkante sentimeter van ons liggame beweeg. As gevolg van hul gebrek aan elektriese lading en amper-nul massa, werk hulle egter baie minimaal met ander materie. Deur hierdie ontwykende deeltjies te vertraag, kan fisici hul oorsprong bestudeer, soos antieke sterontploffings en galaktiese botsings.

TRIDENT sal neutrino's opspoor deur die Aarde as 'n skild te gebruik. Geleë naby die ewenaar, sal dit die voordeel hê om neutrino's van alle rigtings met die Aarde se rotasie te ontvang, wat 'n waarneming deur die lug sonder enige blindekolle verseker. Neutrino's is volop in die heelal, net tweede na fotone, en word in verskeie verskynsels geproduseer, soos kernvuur, supernova-ontploffings en kosmiese strale.

Ten spyte van die feit dat dit so algemeen is, is neutrino's ongelooflik moeilik om op te spoor omdat hulle selde met materie interaksie het. Neutrino-opsporingseksperimente het hoofsaaklik gefokus op dié wat vanaf die son na ons gestuur is, maar skaarser neutrino's wat deur kosmiese strale wat die aarde se atmosfeer tref, bly geheimsinnig. Neutrino's gaan deur die meeste materie, insluitend die hele planeet, maar hulle kan soms met watermolekules in wisselwerking tree. TRIDENT se detektors, bestaande uit meer as 24,000 1,211 optiese sensors versprei oor XNUMX XNUMX stringe wat aan die seebodem geanker is, sal onder 'n aansienlike hoeveelheid water sit om die kanse op neutrino-interaksies te verhoog.

TRIDENT se detektor sal oor 'n deursnee van 2.5 myl strek en 'n area van 1.7 kubieke myl dek, wat dit aansienlik groter en meer sensitief maak as die huidige grootste neutrino-verklikker, IceCube, wat in Antarktika geleë is. Die wetenskaplikes beplan om 'n loodsprojek in 2026 te begin, met die volle detektor wat in 2030 in werking sal tree. TRIDENT poog om die perke van neutrinoteleskoopprestasie te verskuif en ons begrip van astrofisiese neutrinobronne uit te brei.

