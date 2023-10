China bou die wêreld se grootste diepsee-neutrino-teleskoop in die Stille Oseaan

By

China het planne onthul om die grootste diepsee neutrinoteleskoop in die westelike Stille Oseaan te bou. Die ambisieuse projek, genaamd “Trident,” is geskeduleer om teen 2030 voltooi te wees en het ten doel om sommige van die heelal se mees ekstreme verskynsels te ondersoek, insluitend swartgat-uitbarstings en supernova-ontploffings.

Neutrino's, subatomiese deeltjies met 'n geringe massa en geen elektriese lading nie, beskik oor die vermoë om materie moeiteloos te deurkruis. Hierdie eienskap maak hulle besonder geskik vir die bestudering van kosmiese gebeure wat deur stof en gas verduister word, wat navorsers in staat stel om verskynsels waar te neem wat andersins verborge sou bly.

Die Trident-teleskoop sal in 'n diepseevlakte in die noordelike streek van die westelike Stille Oseaan geleë wees, op 'n diepte van ongeveer 3.5 kilometer. Dit sal uit 1,200 700 vertikale snare bestaan, wat elk 70 meter lank sal wees en tussen 100 en 20 meter uitmekaar is. Hierdie stringe sal XNUMX hoë-resolusie digitale optiese modules ondersteun.

Met 'n deursnee van 4 kilometer en 'n oppervlakte van 12 vierkante kilometer, sal die teleskoop ongeveer 8 kubieke kilometer seewater monitor vir interaksies wat hoë-energie neutrino's behels. Die projek is ontwerp om vir 20 jaar te duur, om wetenskaplikes te help in hul soeke om die geheimenisse van die heelal te ontrafel.

Kenners voorsien dat die Trident-teleskoop die sensitiwiteit van alle ander neutrinoteleskope wêreldwyd sal oortref. Binne sy eerste bedryfsjaar word voorspel dat dit neutrino's sal opspoor wat uit die aktiewe sterrestelsel NGC 1068 voortspruit, 'n prestasie wat die IceCube-neutrino-teleskoop in Antarktika 'n dekade geneem het om teen 'n betekenisvlak van 4.2 sigma te bereik. Verder word van Trident verwag om barsseine van verbygaande neutrino-bronne, soos die TXS 0506 056 blazar, te identifiseer met 'n betekenis van meer as 10 sigma, wat IceCube se opsporing van 3.5 sigma in 2018 oortref.

China se Trident-projek verteenwoordig 'n opwindende vooruitgang in ons begrip van die heelal se meer enigmatiese verskynsels. Deur die verkenning van diepsee neutrino's, hoop wetenskaplikes om lig te werp op sommige van die mees raaiselagtige kosmiese gebeurtenisse, wat die weg baan vir nuwe deurbrake en ontdekkings op die gebied van astrofisika.

Definisies:

– Neutrino's: Subatomiese deeltjies met weglaatbare massa en geen elektriese lading nie.

– Supernova: ’n Kragtige ontploffing wat aan die einde van ’n ster se lewensiklus plaasvind.

– Swart gat: ’n Streek van ruimtetyd wat gravitasiekragte so sterk vertoon dat niks, selfs nie lig nie, daaruit kan ontsnap.

– Stof en gas: Materiaal wat sigbaarheid belemmer.

– Sigma: 'n Statistiese maatstaf van betekenisvolheid.

– Aktiewe sterrestelsel: 'n Sterrestelsel met 'n ligte kern, wat hoër as normale vlakke van uitstraling vertoon.

– IceCube: ’n Neutrinoteleskoop wat by die Suidpool geleë is.

Bronne: Geen.