China ondersoek die idee van maangrotte vir ruimtevaarderbeskerming

China het belangstelling getoon in die bou van basisse binne maangrotte as 'n manier om unieke beskerming te bied aan ruimtevaarders wat op die maan gestasioneer is. Maangrotte, ook bekend as lawabuise, bied waardevolle afskerming teen kosmiese en sonstraling, meteoriete, uiterste temperatuurvariasies en impakuitwerpings. Hierdie lawabuise, wat deur vulkaniese aktiwiteit op die Maan se oppervlak gevorm word, kan moontlik 'n paar honderd meter in deursnee wees, wat aansienlike ruimte bied om basisse te vestig.

Die dik rotsplafonne van hierdie strukture bied natuurlike beskerming vir ruimtevaarders in die grotte. Hierdie lawabuise is oud en onaangeraak, wat hulle ideale omgewings maak vir wetenskaplike verkenning en bewoning. Die bestendige temperatuur-omgewing binne die lawabuise bied 'n meer hanteerbare omgewing vir beide ruimtevaarders en hul toerusting, aangesien die Maan uiterste temperatuurskommelings ervaar.

Bestraling op die maanoppervlak is ongeveer 150 keer kragtiger as op Aarde, wat 'n ernstige risiko vir mense inhou. Die etlike meters rots oorhoofs in die maangrotte dien egter as 'n aansienlike versperring, wat ruimtevaarders effektief teen hierdie dodelike gevaar beskerm. Die grotte verminder ook die risiko van impak van meteoriete en ander puin.

Zhang Chongfeng van die Sjanghai Akademie vir Ruimtevlugtegnologie het veldwerk in verskeie lawagrotte in China gedoen om 'n beter begrip van maan-lawabuise te kry. Zhang se span het ooreenkomste tussen lawa-buise op Aarde en die Maan gevind, wat hulle in vertikale ingangsbuise en helling-ingangbuise gekategoriseer het.

China beplan om robotstelsels te ontplooi om maangrotte te verken, wat begin met die een in Mare Tranquillitatis. Hierdie stelsels sal toegerus wees met wetenskaplike instrumente en hulpvoertuie vir verkenning en energieondersteuning. China beoog om 'n langtermyn-ondergrondse navorsingsbasis in een van die maan-lawabuise te vestig, met residensiële en navorsingsfasiliteite wat ondersteun word deur 'n energie- en kommunikasiesentrum by die ingang.

China se ruimteverkenningspogings is aan die toeneem, en hulle het planne aangekondig om teen 2028 met die bou van 'n Maanbasis te begin. Chinese navorsers het aktief verskeie maanstreke bestudeer in afwagting van toekomstige maansendings.

