China het 'n ander Yaogan-verkenningsatelliet suksesvol in 'n wentelbaan gelanseer. Die Long March 4C-vuurpyl het vanaf die Jiuquan-satellietlanseringsentrum in die Gobi-woestyn opgestyg. Hierdie lansering is die vierde satelliet in die Yaogan 33-reeks.

Die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) het die suksesvolle bekendstelling aangekondig, wat gewy is aan wetenskaplike eksperimente, landhulpbronopnames, oesopbrengsskatting en rampvoorkoming en -verligting. Yaogan-satelliete is bekend vir hul sintetiese diafragma-radar (SAR)-vermoëns, wat die verkryging van gedetailleerde beelde van die Aarde se oppervlak moontlik maak, selfs deur wolke en gedurende die nag. Spesifieke besonderhede oor Yaogan 33 (04) is egter nie bekend gemaak nie.

Hierdie lansering volg noukeurig op die opstyg van die derde Yaogan 33-satelliet vroeër in die maand. Albei ruimtetuie het op 'n Long March 4C-vuurpyl vanaf dieselfde lanseringsentrum gevlieg. Die onlangse lansering was China se 45ste suksesvolle lansering vir die jaar, nadat hy sy eerste mislukte lansering van 2023 ervaar het met 'n Ceres-1 soliede vuurpyl wat deur Galactic Energy bedryf is.

Oor die algemeen gaan China se ruimteprogram voort om te vorder, met 'n fokus op militêre verkenning en wetenskaplike doelwitte. Die suksesvolle lansering van die Yaogan 33 (04)-satelliet dra by tot die land se groeiende vermoëns in afstandswaarneming en sy pogings in rampbestuur en landbou-ontwikkeling.

Bronne:

– China Aerospace Science and Technology Corporation

- Amerikaanse ruimtemag

(Let wel: URL's verwyder)