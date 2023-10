'n Antieke halssnoer onthul die sosiale kompleksiteit van Neolitiese Kultuur

’n Onlangse studie wat in die joernaal PLOS ONE gepubliseer is, ontbloot nuwe insigte in die sosiale dinamika van Neolitiese kultuur deur die ontleding van ’n sierlike halssnoer wat in ’n kind se graf in antieke Jordanië ontdek is. Die navorsing, wat deur Hala Alarashi en haar kollegas van die Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Spanje en die Université Côte d'Azur in Frankryk gedoen is, werp lig op die belangrikheid van liggaamsversierings en hul rol in die oordra van kulturele waardes en persoonlike identiteite.

Die halssnoer, gevind by die Neolitiese dorpie Ba'ja in Jordanië, dateer uit tussen 7400 en 6800 vC. Dit bestaan ​​uit meer as 2,500 XNUMX kleurvolle klippe en skulpe, twee besonderse amberkrale (die oudste bekend in die Levant), 'n groot kliphangertjie en 'n fyn gegraveerde pêrelmoerring. Deur noukeurige ontleding van die samestelling, vakmanskap en ruimtelike uitleg van hierdie items, het die navorsers vasgestel dat hulle een keer 'n enkele multi-ry halssnoer gevorm het.

Die maak van hierdie halssnoer het noukeurige werk en die invoer van eksotiese materiale uit ander streke behels. Die ontdekking daarvan bied waardevolle insigte in die begrafnispraktyke van individue met hoë sosiale status gedurende die Neolitiese tydperk. Die halssnoer onthul ook die komplekse sosiale dinamika binne die gemeenskap van Ba'ja, wat ambagsmanne, handelaars en hoë-status-owerhede betrek het wat sulke uitgebreide stukke sou opdrag gee.

Die fisiese rekonstruksie van die halssnoer is nou in die Petra-museum in Suid-Jordanië vertoon. Hierdie merkwaardige artefak dien as 'n bewys van die kulturele betekenis van liggaamsversierings en die ingewikkelde samelewingsdinamika van die Neolitiese tydperk. Verdere navorsing oor hierdie antieke kultuur is nodig om die kompleksiteite wat deur die studie aan die lig gebring is, ten volle te verstaan.

Bronne:

– “Draad van herinnering: Herleef die ornament van ’n dooie kind by die Neolitiese dorpie Ba`ja (Jordanië)” deur Hala Alarashi et al., PLOS EEN

– Beeldkrediet: Alarashi et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0