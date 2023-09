Chi-Nu-eksperiment verbeter kernsekuriteit en energiereaktore

Die Chi-Nu fisika-eksperiment wat by Los Alamos Nasionale Laboratorium uitgevoer is, het belangrike data opgelewer vir die verbetering van kernsekuriteitstoepassings, kritieke veiligheidsbegrip en die ontwerp van vinnige neutronenergiereaktore. Hierdie jare lange eksperiment het gefokus op die meting van die energiespektrum van neutrone wat deur neutrongeïnduseerde splitsing vrygestel word, spesifiek die bestudering van die aktinied-elemente uraan-238, uraan-235 en plutonium-239.

Fisikus Keegan Kelly het gesê dat hierdie projek nuwe insig gegee het in splitsingsprosesse wat voorheen nie in enige eksperiment waargeneem is nie. Die finale Chi-Nu-studie, wat uraan-238 ondersoek het, is onlangs in Physical Review C gepubliseer. Die eksperiment het die vinnige splytingsneutronspektrum van uraan-238 gemeet, insluitend die energie van die neutron wat splitsing veroorsaak en die verspreiding van neutrone wat vrygestel word as 'n resultaat. Hierdie inligting is van kardinale belang vir kernmodelle, Monte Carlo-berekeninge en reaktorprestasie-evaluasies.

Die Chi-Nu-eksperiment het 'n gesofistikeerde apparaat gebruik wat bestaan ​​het uit 54 vloeistofscintillasie-neutrondetektors en 22 litiumglasdetektors om neutrone in verskillende energiegebiede te meet. 'n Wolfram-teiken is deur 'n protonstraal by die Weapons Neutron Research-fasiliteit getref, wat neutrone opgewek het wat in wisselwerking met die uraan-238-isotoop was. Die uitgestraalde neutrone is opgespoor en aangeteken deur gebruik te maak van óf die vloeistof-scintillator óf litium-glas detektors, afhangende van die energiereeks wat getoets word.

Die resultate van die Chi-Nu-eksperimente, in samewerking met soortgelyke metings op uraan-235 en plutonium-239, dien nou as 'n primêre bron van eksperimentele data vir die assessering van die vinnige-splyting-neutronspektrum. Hierdie data speel 'n deurslaggewende rol in die verbetering van kernsekuriteit en die ontwerp van energiereaktors.

In die toekoms brei die Chi-Nu-span hul navorsing uit om ander aktinied-isotope, soos plutonium-240 en uraan-233, in te sluit. Hulle fokus ook op die meting van neutrone wat deur neutronverstrooiingsreaksies vrygestel word, wat die vervoer van neutrone deur 'n materiaal en die afsetting van energie behels. Die span se vaardighede en metodologieë wat tydens die Chi-Nu-projek ontwikkel is, sal toegepas word op hierdie toekomstige pogings, wat ons begrip van kernprosesse verder bevorder.

Bron: Los Alamos Nasionale Laboratorium