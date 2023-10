Nuwe tegniek Volg vloei van ione in selle

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Chicago het 'n nuwe tegniek ontwikkel om die vloei van ione binne die organelle van selle op te spoor. Hierdie deurbraak verskaf insigte in die innerlike werking van selle en openbaar bewyse dat organelle wel ione reguleer, wat 'n voorheen gedebatteerde biologiese vraag oplos. Deur klein DNS-toestelle te gebruik wat biologies versoenbaar en nie-toksies is, kon die navorsers ioonkonsentrasies binne spesifieke organelle meet. Die toestelle is ontwerp om met nabygeleë ione te reageer, wat veroorsaak dat hulle verlig, wat onder 'n mikroskoop waargeneem kan word. Dit laat wetenskaplikes toe om ioonvlakke te kwantifiseer deur die helderheid van die sensor te meet. Die studie het gefokus op twee verskillende ione—kalium en natrium—binne verskillende organelle.

Die dop van kaliumvlakke in herwinning van endosome, 'n tipe organel wat betrokke is by die sortering en verskuiwing van ioonkanale, het getoon dat ioonkanale wel aktief is in organelle. Dit dui op 'n potensiële rol vir ioonkanale in siektes soos Parkinson's. Hierdie nuwe tegniek bied 'n manier om die rol van ione binne organelle te ondersoek en te verstaan, wat nie voorheen goed ondersoek is nie. Die bevindinge het die potensiaal om ons begrip van sellulêre funksies te verbeter en kan lei tot nuwe behandelings vir siektes en afwykings.

Bronne:

– Nature Biotechnology (2023), DOI: 10.1038/s41587-023-01928-z