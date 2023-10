Die raaisel van die hond-jakkalsbaster: hoe het dit gebeur?

In 2021 is 'n hondagtige dier in die Cerrado-streek van Brasilië gevind. Reddingswerkers het dit na veeartse gebring wat ontdek het dat dit 'n hond-jakkalsbaster is, die eerste bevestigde geval van so 'n dier. Hierdie artikel ondersoek hoe hierdie unieke baster ontstaan ​​het en bespreek die implikasies daarvan.

Om te bevestig dat die dier wel ’n hond-jakkalsbaster was, het wetenskaplikes verskeie toetse gedoen. Hulle het die dier se chromosome ondersoek en gevind dat dit 76 het, wat 'n moontlike verbastering tussen honde met 78 chromosome en Pampas-jakkalse met 74 chromosome aandui. Boonop het genetiese ontleding van die dier se mitochondriale en kern-DNS sy gemengde afkoms bevestig.

Die artikel verduidelik dat hoewel honde en jakkalse albei aan die Canidae-familie behoort, hulle verskillende spesies is. Honde behoort aan die genus Canis, terwyl jakkalse tot die Vulpes-kategorie behoort. Die hondejakkalsbaster se ma was 'n Pampasjakkals. Bioloog Roland Kays merk op dat spesies tipies met hul eie soort broei, maar verbastering kan voorkom in gevalle waar een spesie algemeen is en die ander skaars is.

Daar word bespiegel dat die oorvleuelende gebiede van Pampas-jakkalse en huishonde, sowel as die praktyk om honde in natuurlike gebiede te laat vaar, moontlik daartoe gelei het dat hulle broei. Klimaatsverandering en habitatverlies kan ook 'n rol speel in die bevordering van verbastering namate spesies by nuwe omgewings aanpas.

Ongelukkig is die hond-jakkalsbaster, genaamd Dogxim, vroeër vanjaar onder onbekende omstandighede dood. Die Brasiliaanse regering ondersoek tans sy dood.

Die ontdekking van die hondejakkalsbaster laat intrige vrae oor die buigsaamheid van spesiegrense en die potensiaal vir verbastering tussen ver-verwante diere ontstaan. Soos wetenskaplikes voortgaan om hierdie verskynsels te bestudeer en te verstaan, beklemtoon dit die kompleksiteit en diversiteit van die natuurlike wêreld.

