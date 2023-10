Jaag interaksies tussen bakterieë: insigte in kollektiewe gedrag

By

Navorsers van die Max Planck Instituut vir Dinamika en Self-Organisasie het 'n nuwe model ontwikkel wat demonstreer hoe die najaag van interaksies tussen bakteriese spesies dinamiese patrone in hul organisasie kan veroorsaak. Hul bevindinge, gepubliseer in die joernaal Physical Review Letters, werp lig op die meganismes van kollektiewe gedrag in bakteriese bevolkings.

Die model fokus op die nie-wederkerige interaksie tussen twee bakteriese spesies, waar een spesie die ander jaag terwyl die ander poog om af te weer. Die navorsers het ontdek dat hierdie jaag-en-vermy-interaksie alleen genoeg is om strukturele patrone te vorm. Die spesifieke patroon wat na vore kom, hang af van die sterkte van die interaksie. Interessant genoeg blyk dit dat die individuele bakterieë op 'n wanordelike manier beweeg, met die strukturele patroon wat slegs sigbaar word op 'n hoër vlak van organisasie.

Vorige studies het modelle voorgestel wat beide inter- en intraspesie-interaksies insluit om patrone te vorm. Hierdie nuwe model demonstreer egter dat die teenwoordigheid van bakteriële beweeglikheid, eerder as adhesie of belyning, voldoende is om komplekse superstrukture te skep wat miljoene individue insluit.

Wat hierdie model selfs meer betekenisvol maak, is die toepaslikheid daarvan buite bakteriese spesies. Dit kan gebruik word om ander kollektiewe gedrag te verstaan ​​soos dié wat waargeneem word by ligbeheerde mikroswemmers, sosiale insekte, dieregroepe en robotswerms. Deur veelvuldige spesies en interaksies te oorweeg, verskaf die model insigte in die vorming van grootskaalse strukture in netwerke met baie komponente.

Hierdie navorsing dra by tot ons begrip van hoe individuele interaksies aanleiding gee tot kollektiewe gedrag en selforganisasie in verskeie biologiese sisteme. Dit maak nuwe weë oop vir die bestudering en voorspelling van komplekse patrone in diverse bevolkings.

Bron: Max Planck Society