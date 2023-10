Ontleding van fakkels tydens TRAPPIST-1 Transits

Hierdie studie bied die eerste ontleding van JWST naby-infrarooi spektroskopie van sterre fakkels waargeneem tydens die transito's van rotsagtige eksoplanete in die TRAPPIST-1 stelsel. Die waarnemings is gemaak met behulp van die NIRISS- en NIRSpec-instrumente, wat golflengtes van 0.6 tot 3.5 μm dek.

Tydens die transito-gebeure van TRAPPIST-1b, f en g is 'n totaal van vier fakkels waargeneem. Die analise het gefokus op die meting van lynemissie en die karakterisering van die fakkelkontinuum. Die waargenome lyne het Hα, Pα-Pϵ, Brβ, He I λ0.7062μm, twee Ca II infrarooi drieling (IRT) lyne en die He I IRT ingesluit.

Een interessante bevinding is die opsporing van Pα- en Brβ-lynvrystellings tydens die fakkels, wat nie voorheen waargeneem is nie. Die kontinuum emissie van al vier fakkels is goed beskryf deur swartliggaam emissie met 'n effektiewe temperatuur onder 5300 K, wat laer is as temperature wat tipies waargeneem word by optiese golflengtes.

Die studie het ook die impak van fakkels op transitospektra ondersoek. Die 0.6-1 μm spektra is saamgedraai met die TESS-reaksie om die opvlamtempo van TRAPPIST-1 in die TESS-banddeur te meet. Daar is gevind dat fakkels met energieë van 1030 erg, groot genoeg om deurgangsspektra te beïnvloed, teen 'n tempo van 3.6+2.1−1.3 opvlamgebeure voorkom.

Oor die algemeen verskaf hierdie analise waardevolle insigte in die gedrag van fakkels tydens transito's van TRAPPIST-1 eksoplanete. Die opsporing van nuwe emissielyne en die karakterisering van fakkelkontinuum-emissie dra by tot ons begrip van steraktiwiteit en die impak daarvan op eksoplaneetwaarnemings.

