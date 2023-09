ISRO se pogings om kommunikasie met Vikram Lander en Pragyan Rover te bewerkstellig, onsuksesvol

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) het uitdagings in die gesig gestaar om kommunikasie met die Vikram-lander en Pragiese rover van die Chandrayaan-3-sending te bewerkstellig. Hierdie maanverkenners het op 23 Augustus in die onbekende maan suidelike poolgebied geland ná ’n 40 dae lange reis deur die ruimte.

Ten spyte van verskeie pogings, het ISRO geen seine van die lander en rover ontvang nie. Die toerusting is op 2 September in slaapmodus geplaas nadat hulle hul aanvanklike take voltooi het. Die rover het meer as 100 meter op die maanoppervlak suksesvol verken en die teenwoordigheid van verskeie elemente soos swael, yster en suurstof bevestig. Sedertdien kon ISRO egter nie die stelsel laat herleef nie.

ISRO sal voortgaan met sy pogings om kontak met die lander en rover te bewerkstellig tot die volgende maansonsondergang op 30 September. Die agentskap bly hoopvol dat die sonsopkoms op Shivshakti Point, waar die toerusting geleë is, hulle weer tot lewe sal bring. Daar is egter onsekerheid oor wanneer kontak met die instrumente bewerkstellig sal word.

Die kanse op ’n herlewing was nog altyd skraal weens die harde maanomgewing gedurende die lang nag. Volgens Nilesh M Desai, Direkteur van die Space Applications Centre, as die elektronika die koue temperatuur oorleef, is daar 'n 50-50 persent kans op herlewing. Indien nie, het die missie reeds sy doelwitte bereik.

Die Chandrayaan-3-sending het reeds geskiedenis gemaak aangesien dit Indië se eerste suksesvolle sagte landing op die maan Suidpoolstreek is. Ten spyte van die huidige stilte van die lander en rover, het die sending aansienlike vordering gemaak in maanverkenning. ISRO gaan voort met sy pogings om kommunikasie te herstel, en die wêreld wag op die suksesvolle herlewing van hierdie maan-ambassadeurs.

Bronne:

– IndiaToday.in