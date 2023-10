Chandrayaan-3-projek: Vikram Lander se hop-eksperiment oortref sendingdoelwitte

By

Die Vikram-lander, wat op 23 Augustus 'n historiese landing op die maan se oppervlak gemaak het, het sy missiedoelwitte oortref deur 'n onbeplande hop-eksperiment suksesvol uit te voer. Chandrayaan-3 Projekdirekteur P Veeramuthuvel het onthul dat die lander tydens hierdie eksperiment sy enjins afgevuur het, homself met ongeveer 40 sentimeter verhef het en veilig op 'n afstand van 30 tot 40 sentimeter weg van sy oorspronklike plek by Shiv Shakti Point geland het.

Hierdie hop-eksperiment wys die vermoëns van die Chandrayaan-3-sending om van die maanoppervlak af te lig, wat die potensiaal aandui vir toekomstige missies om monsters van die Maan na Indië terug te bring. Die sukses van hierdie maneuver maak nuwe moontlikhede oop vir toekomstige maanmonsters en menslike sendings na die Maan.

Gedurende die 14-dae navorsings- en eksperimentperiode op die maanoppervlak het beide die Vikram-lander en die Pragyan-rover 'n magdom data verskaf. Hulle het verskeie eksperimente uitgevoer om die maanomgewing te bestudeer voor die aanvang van stikdonkerte en ysige weer.

Aan die ander kant was pogings om die Vikram-lander en Pragyan-rover gedurende die vorige maannag te laat herleef, onsuksesvol, met geen reaksie van hulle ontvang nie. Dit beteken die einde van alle pogings om die sending te laat herleef ondanks die sukses daarvan om sy doelwitte te bereik.

Die Chandrayaan-3-sending, wat die mylpaal bereik het om naby die Maan se suidpoolstreek te land, versterk Indië se posisie as die eerste land wat so 'n prestasie behaal het. Hierdie merkwaardige prestasie het die grondslag gelê vir toekomstige pogings in maanverkenning en -navorsing.

