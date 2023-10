Opwindende ontdekking van swael op die maan deur Chandrayaan-3 Mission

Wetenskaplikes was opgewonde oor 'n verrassende ontdekking wat deur Indië se Chandrayaan-3-sending op die maan gemaak is. Afgesien van die geheimsinnige maanbewings en oorverhittingsverskynsels, het die sending die teenwoordigheid van swaelneerslae op die maanoppervlak aan die lig gebring. Terwyl wetenskaplikes geweet het van die bestaan ​​van swael op die Maan, het hulle geglo dat dit in baie klein hoeveelhede was. Hierdie bevinding daag egter daardie aanname uit.

Prente van die Maan toon duidelik kolle van donker en wit areas. Die donker kolle is saamgestel uit vulkaniese rots, wat groter hoeveelhede swael bevat in vergelyking met die wit "hoogland" materiaal. Hierdie vulkaniese aktiwiteit smelt swawelryke gesteentes onder die maanoppervlak, en die magma koel later af en vorm hierdie donker kolle.

Tydens hierdie proses ontsnap van die swael in die maan se dun atmosfeer en kondenseer uiteindelik as soliede rots op die oppervlak, veral by die maanpole as gevolg van die vriesende temperature. Die teenwoordigheid van swael naby die landingsplek is deur die Alpha Deeltjie X-straalspektrometer en LIBS-instrumente op Chandrayaan-3 se Pragyan Rover opgespoor. Aanvanklike data dui daarop dat die swaelvlakke hier verbasend hoër kan wees as in die vulkaniese rots naby die maanewenaar.

Die ontdekking van swael is betekenisvol omdat dit nuwe moontlikhede bied vir maanverkenning en -bewoning. Swael kan gebruik word om waterlose beton te skep vir die bou van maanbasisse, swaelgebaseerde sonselle, batterye en selfs kunsmis te vervaardig vir potensiële toekomstige boerderybedrywighede. Deur swaelbronne te gebruik, kan die beperkte water wat van die aarde af gebring word, bewaar word vir noodsaaklike behoeftes soos drinkwater, asemende suurstof en vuurpylbrandstof.

Die bevindinge van Chandrayaan-3 se Vikram Lander en Pragyan Rover, ten spyte van hul huidige slaapmodus, hou groot waarde in vir toekomstige maansendings. Hierdie deurbraak is 'n bewys van die prestasies van ISRO (Indian Space Research Organisation) en sal grootliks bydra tot die sukses van toekomstige ruimteverkenningspogings.

