Nuwe bevindinge van Indië se Chandrayaan-3-sending: Hoër swaelkonsentrasie op die maan se pole en die potensiaal vir in-situ hulpbronbenutting

Indië se Chandrayaan-3-lander het op 23 Augustus 2023 suksesvol naby die suidpool van die maan geland, wat wetenskaplikes van waardevolle nuwe data voorsien het. Een van die verrassende bevindings van die sending is die hoër swaelkonsentrasie in die maangrond as wat verwag is. Die lander se rover, Pragyan, het die grond met twee instrumente ontleed—’n alfadeeltjie X-straalspektrometer en ’n lasergeïnduseerde afbreekspektrometer—en albei het swael naby die landingsplek opgespoor.

Dit is bekend dat swael in maangesteentes en gronde voorkom, maar gewoonlik in lae konsentrasies. Die teenwoordigheid van hoër swaelvlakke dui daarop dat die maan se pole fundamenteel verskillende samestellings kan hê in vergelyking met die ekwatoriale streke. Hierdie verskil is waarskynlik te wyte aan die poolstreke wat minder direkte sonlig ontvang.

Die hoër konsentrasies swael in die poolgronde kan die gevolg wees van swael wat uit die maanatmosfeer versamel word. Die uiters lae temperature in die poolstreke kan veroorsaak dat die swael stol en op die oppervlak afsak, ​​soortgelyk aan ryp op 'n venster. Alternatiewelik kan die swael ontstaan ​​​​het uit antieke vulkaniese uitbarstings of meteoriete wat swael bevat.

Die ontdekking van hoër swaelkonsentrasies op die maan het implikasies vir toekomstige ruimtesendings. In-situ hulpbronbenutting, die konsep van die gebruik van natuurlike hulpbronne op die maan vir konstruksie en energieproduksie, word meer lewensvatbaar met die beskikbaarheid van swael. Ruimtevaarders kan moontlik swael gebruik om sonselle, batterye en swaelgebaseerde beton vir konstruksiedoeleindes te bou. Swael-gebaseerde beton het voordele soos vinnige verhardingstyd, verhoogde sterkte en waterbesparing.

Die Chandrayaan-3-sending merk die eerste metings van swael in maangrond en bied wetenskaplikes nuwe insigte in die geologiese stelsel van die maan. Verdere ontleding en kalibrasie van die data sal die presiese hoeveelheid swael wat in die hooglandgronde naby die pole voorkom, bevestig.

Oor die algemeen open hierdie bevindinge nuwe weë om die maan se geologiese geskiedenis te verstaan, sowel as moontlike geleenthede vir volhoubare hulpbronbenutting in toekomstige maanverkenning.

Definisies:

– Chandrayaan-3: Indië se maansending wat 'n lander en rover ingesluit het.

– Pragyan: Die rover aan boord van Chandrayaan-3, wat data oor die maangrond verskaf het.

– Swael: ’n Element wat in hoër konsentrasies as wat verwag is in die maangrond gevind is.

– In-situ hulpbronbenutting: Die konsep van die gebruik van hulpbronne wat op die maan beskikbaar is vir konstruksie en energieproduksie.

Bronne:

– Die oorspronklike artikel