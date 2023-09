Chandrayaan-3: Hoop vervaag vir Vikram Lander en Pragyan Rover

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het sy wag tot 14 dae verleng om kontak met die Vikram-lander en Pragiese rover van Chandrayaan-3 te bewerkstellig. Die voormalige ISRO-wetenskaplike Tapan Mishra glo egter dat selfs al sou die rover nie herleef nie, dit 'n wonderwerk sou wees as die lander aanhou werk.

Die Chandrayaan lander-rover is oorspronklik ontwerp vir slegs 14 dae se gebruik. In die uiterste maantoestande van die Suidpool kan temperature tot so laag as -200 grade Celsius daal. By sulke koue temperature sal plastiekmateriaal, koolstofkragmateriaal en elektronika waarskynlik kraak en misluk. Mishra bly egter hoopvol dat ISRO effektiewe termiese bestuursmaatreëls geïmplementeer het om hierdie uitdagings te oorkom.

Om die elektriese komponente te beskerm teen die harde maannagtemperature wat so laag as -250 grade Celsius kan bereik, is die Vikram-lander en Pragyan-rover tydens hul missie in "slaapmodus" geplaas. Wetenskaplikes skat daar is net 'n 50%-kans dat hierdie toestelle die vriespunte kan verduur.

Voormalige ISRO-hoof AS Kiran Kumar het kommer uitgespreek dat die kanse om die rover en lander wakker te maak mettertyd afneem. Die ISRO-span bly egter daartoe verbind om kontak met die ruimtetuig te bewerkstellig tot 30 September, wat die volgende maansonsondergang aandui. As die Vikram-lander en Pragyan-rover nie wakker word nie, het ISRO aangekondig dat hulle op die maan sal bly as Indië se maan-ambassadeur.

