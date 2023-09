Chandrayaan-3: Verwagtinge en potensiële bevindings van Vikram Lander en Pragyan Rover

Terwyl die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) wag op die ontwaking van Chandrayaan-3 se Vikram-lander en Pragyan-rover, is daar belangrike wegneemetes wat verwag word sodra hulle die ingesamelde data begin ondersoek. Hierdie bevindings het die potensiaal om waardevolle kennis oor die maangrond te verskaf, wat toekomstige sendings na die Maan kan bevoordeel, insluitend dié wat menslike eksplorasie behels.

Die Vikram-lander en Pragyan-rover is deur ISRO in slaapmodus geplaas en sal na verwagting op 22 September wakker word. Voorsitter van ISRO, S Somnath, het genoem dat finale assesserings van die stelsels se gedrag eers gemaak kan word nadat hulle wakker geword het. Alhoewel 'n aansienlike hoeveelheid data ingesamel is, kan die ontleding en interpretasie van die uitkomste 'n paar maande of selfs 'n paar jaar neem.

Anil Bharadwaj, Direkteur van die Fisiese Navorsingslaboratorium (PRL), het gesê dat die fokus tans is op die bestudering van verskeie parameters, soos oppervlakkenmerke, temperatuur, elementêre samestelling, seismiese aktiwiteit en bogrondtoestande. Die waarnemings wat deur die instrumente gemaak word, het die potensiaal om nuwe insigte in die maanbogrond te verskaf. Die bewegingspaaie van die swerwer, sigbaar in die beelde wat deur die instrumente vasgevang is, dui op los grond, met groewe van ongeveer 'n sentimeter diep en die landerpote wat in die oppervlak sak. Soos die sending dieper in die maangrond vorder, word verwag dat dit meer kompak sal word.

Chandrayaan-3, ISRO se derde maansending, is op 14 Julie vanaf die Satish Dhawan-ruimtesentrum in Sriharikota gelanseer. Die missie het ten doel om nuwe tegnologieë wat nodig is vir interplanetêre missies te ontwikkel en te demonstreer. Die inheemse Lander-module (LM), Propulsion-module (PM) en Rover is toegerus met gevorderde instrumente om data oor die Maan se oppervlak en omgewing in te samel.

In die algemeen het die data wat deur Vikram en Pragyan ingesamel is die potensiaal om by te dra tot wetenskaplike vooruitgang en deure oop te maak vir verdere verkenning, nie net van die Maan nie, maar ook vir toekomstige menslike ruimtesendings.

