Wetenskaplike instrument op Chandrayaan-3-module stuur voldoende data vir toekomstige eksoplaneetstudie

Die wetenskaplike instrument op die Chandrayaan-3-aandrywingsmodule, genaamd Spectro-polarimetry of HAbitable Planet Earth (SHAPE), wentel al 52 dae suksesvol om die Maan en het reeds genoeg data verskaf vir sy beoogde doelwitte. SHAPE is ontwerp om bewoonbare planeetagtige kenmerke van die Aarde tydens sy wentelbaan om die Maan te bestudeer, met die data wat ingesamel word deur die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) gebruik om eksoplanete in die toekoms te bestudeer.

Die instrument kan slegs gebruik word gedurende spesifieke tydperke wanneer sigbaarheid vanaf die Aarde goed is. Dit versamel voortdurend data gedurende hierdie tye, wat tyd-onveranderlik is, wat beteken dat die eienskappe wat vasgelê word konstant bly en nie oor tyd verander nie. Alhoewel data-analise na verwagting etlike maande sal neem, is genoeg inligting tot dusver verkry om die loonvrag se doelwitte te bereik.

Eksoplanete het 'n groot fokus vir astrofisici geword, aangesien hulle moontlik lewe kan ondersteun. Tot op datum is meer as 5,000 1990 eksoplanete ontdek, met nog duisende wat op verdere bevestiging wag. Die eerste eksoplanete is eers in die XNUMX's ontdek, wat 'n beduidende vooruitgang in ons begrip van planetêre stelsels buite ons eie beteken.

Die Chandrayaan-3-aandrywingsmodule was hoofsaaklik bedoel om die landingsmodule, Vikram en Pragyan, na die Maan te vervoer, maar SHAPE is bygevoeg om die potensiaal daarvan te maksimeer. Die doel van SHAPE is om toekomstige ontdekkings van kleiner eksoplanete moontlik te maak wat moontlik bewoonbaar kan wees of lewe kan ondersteun.

Alhoewel die module aanvanklik 'n lewensduur van ongeveer ses maande sou hê, het dit steeds 'n aansienlike hoeveelheid brandstof oor, wat na raming sy bedryfslewe met 'n paar jaar sal verleng. Sodra die aandrywingsmodule van die landingsmodule geskei is, het dit meer as 150 kg ongebruikte brandstof gehad. Ten spyte van die gebruik van van hierdie brandstof oor die afgelope 50 dae, het dit nog genoeg om voort te gaan om die maan te wentel.

Bronne: TOI, NASA

Definisies:

– Spektro-polarimetrie van HAbitable Planet Earth (SHAPE): die wetenskaplike instrument op die Chandrayaan-3-module wat ontwerp is om bewoonbare planeetagtige kenmerke van die Aarde tydens sy wentelbaan om die Maan te bestudeer.

– Eksoplaneet: ’n planeet wat buite die sonnestelsel om ’n ster wentel.