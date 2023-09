Isro wag op reaksie van Chandrayaan-3 Lander en Rover op die maan

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (Isro) wag steeds op 'n reaksie van die lander (Vikram) en rover (Pragyan) van die Chandrayaan-3-sending, drie dae ná sonsopkoms op die Maan. Isro-voorsitter, S Somanath, het verklaar dat daar tot dusver geen sein was nie, maar daar is steeds hoop dat die stelsels in die toekoms kan wakker skrik. Gedurende die maandag, wat vir 14 aarddae duur, is daar aanhoudende sonlig, wat veroorsaak dat die temperatuur styg. Hierdie toename in temperatuur kan die stelsels op die lander en rover verhit, wat hulle die kans gee om selfs op die 14de dag wakker te word.

As die stelsels wakker word, is daar verskeie voordele om te behaal. Een van die primêre voordele sou die vermoë wees om in-situ eksperimente te herhaal. Eksperimentdata wat van verskillende plekke op die Maan se oppervlak ingesamel is, sal 'n beter voorstelling van die terrein en sy kenmerke verskaf. Daarbenewens sal ander instrumente, soos die radio-anatomie van maangebonde hipersensitiewe ionosfeer en atmosfeer, baat by die ondersoek van die maan vanaf verskillende plekke en verskillende tye.

Selfs al word die lander en rover nie wakker nie, kan die Chandrayaan-3-sending steeds as suksesvol beskou word. Dit het sy missiedoelwitte bereik om veilige en sagte landing, rover-mobiliteit te demonstreer en in-situ wetenskaplike eksperimente uit te voer. Die data wat reeds van die wakker stelsels ingesamel is, sal waardevolle inligting verskaf.

Isro-wetenskaplikes glo dat 'n tweede beurt vir Vikram en Pragyan 'n bonus vir die missie sal wees, maar die primêre doelwitte is reeds bereik. Die ekwatoriale gebied van die Maan is omvattend bestudeer, en die verkryging van data van verskeie plekke sal ons begrip van die maanoppervlak verryk.

