Chandrayaan-3 Mission: Onthulling van Vikram Lander se impak op die maan se oppervlak

In 'n onlangse aankondiging het ISRO nuwe insigte verskaf oor die prestasies van die Chandrayaan-3-missie. Volgens die inligting wat op die X-platform (voorheen Twitter) gedeel is, het die Vikram-lander 'n buitengewone impak op die maan se oppervlak gehad tydens sy landing op 23 Augustus 2023. In plaas van 'n standaard landing het Vikram Lander 'n merkwaardige 2.066 ton maangrond verplaas , wat lei tot die skepping van 'n ejecta-halo.

Hierdie onthulling kom uit 'n dokument wat deur ISRO op die X-platform gedeel is, wat 'n gedetailleerde weergawe van die voorval verskaf het. Die dokument meld dat ongeveer 2.066 ton maan-epiregoliet uitgeskiet en oor 'n gebied van 108.4 m² rondom die landingsplek verplaas is.

Die betekenis van hierdie ontdekking lê in die feit dat Vikram Lander se landing 'n veel groter impak op die maan se oppervlak gehad het as wat aanvanklik verwag is. Die krag wat gegenereer word deur die verplasing van so 'n aansienlike hoeveelheid maangrond beklemtoon die potensiaal vir verdere wetenskaplike ontdekkings en navorsing oor die maan se samestelling.

Vrae:

V: Wat is maan epiregoliet?

A: Maan-epiregoliet verwys na die laag los puin, stof en gefragmenteerde rots wat oor soliede rots op die maan se oppervlak lê.

V: Wat is 'n ejecta-halo?

A: 'n Ejecta-halo is die resultaat van materiaal wat na buite gegooi word en rondom 'n maanlandingsplek neergesit word as gevolg van die krag wat tydens die landing gegenereer word. Dit vorm 'n halo-agtige patroon rondom die impak area.

Bronne: ISRO – X platform (voorheen Twitter)