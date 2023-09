Indië se Chandrayaan-3-sending: bereik die maan se suidpool

Indië het onlangs 'n belangrike mylpaal in sy ruimteverkenningspogings bereik en die eerste land geword wat die Maan se suidpool bereik het. Die lander-module van die Chandrayaan-3-sending het suksesvol 'n sagte landing op maangrond gemaak, wat die vierde land is, naas die VSA, China en Rusland, om so 'n prestasie te behaal.

Die Chandrayaan-3-sending het bestaan ​​uit 'n ruimtetuig wat dryf-, lander- en rovermodules bevat het. Die lander-module het 'n sagte landing op die maan uitgevoer, wat die weg gebaan het vir die seswiel-rover om uit te rol en eksperimente op die maanoppervlak uit te voer vir 'n tydperk gelykstaande aan 14 aarddae.

Tydens sy verkenning het die rover die teenwoordigheid van suurstof, aluminium, swael en ander elemente naby die maan-suidpool opgespoor. Hierdie ontdekking hou beduidende wetenskaplike waarde in en werp lig op die samestelling van ons hemelse buurman.

Ouyang Ziyuan, die hoofwetenskaplike van China se eerste maansending, het egter die ligging van die Chandrayaan-3-sending se landing bevraagteken. Ziyuan voer aan dat die landermodule nie op die Maan se suidpool geland het nie, maar eerder 619 kilometer weg van hierdie aangewese streek geland het.

Ziyuan se argument is gebaseer op sy interpretasie van die Maan se suidpool, wat hy as kleiner beskou as gevolg van die planeet se kanteling van slegs 1.5 grade. Sy berekeninge dui daarop dat die suidpool tussen 88.5 en 90 grade lê, terwyl NASA 80 tot 90 grade as die Maan se suidpool aanwys.

In teenstelling met Ziyuan se bewerings, het die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) aangekondig dat die lander-module op ongeveer 69 breedtegraad geland het. Hierdie prestasie is betekenisvol aangesien geen ander nasie so 'n suidelike punt op die Maan suksesvol bereik het nie.

Die maan se suidpool word gekenmerk deur sy uiters lae temperature, gemiddeld rondom -13 grade Celsius. Permanent skadu areas rondom die suidpool bevat waterys, en die streek is besaai met talle kraters.

Pogings is tans aan die gang om kommunikasie met die lander- en rover-module van die Chandrayaan-3-sending te bewerkstellig sedert hulle aan die einde van die maandag op 22 September in slaapmodus gegaan het.

Ten slotte, Indië se Chandrayaan-3-sending het geskiedenis gemaak deur die Maan se suidpool te bereik en by 'n eksklusiewe groep nasies aan te sluit wat 'n sagte landing op ons hemelse buurman bereik het. Ten spyte van kontroversies rondom die presiese ligging van die landing, baan die sending se prestasies en wetenskaplike ontdekkings die weg vir verdere verkenning en begrip van die Maan se suidpool.

