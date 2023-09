Chandrayaan-3 LIVE-opdaterings: Pogings om kontak met Lander en Rover te bewerkstellig

By

Pogings is tans aan die gang om kontak te bewerkstellig met die Chandrayaan-3 se lander Vikram en die Pragiese rover. Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) het probeer om kommunikasie met hulle te bewerkstellig om hul wakker toestand vas te stel, maar tot dusver is geen seine ontvang nie.

Die Chandrayaan-3-lander, genaamd Vikram, het op 23 Augustus suksesvol op die maan-Suidpool geland na 'n 40 dae lange reis na die ruimte. Dit het Indië die eerste land gemaak wat so 'n prestasie behaal het. Ná die landing is die rover Pragyan veilig geparkeer en op 2 September in slaapmodus gesit.

Volgens Nilesh M Desai, die direkteur van die Space Applications Centre (SAC), is daar 'n 50-50 kans om die lander en rover te laat herleef. As die elektronika die uiterste koue temperature op die maanoppervlak oorleef, is daar hoop om seine te ontvang. Desai het egter genoem dat selfs al gebeur die herlewing nie, het die sending reeds sy doelwitte bereik.

ISRO-voorsitter, Madhavan Nair, het verduidelik dat die lander en rover al amper twee weke lank in 'n diep slaap is en temperature onder -150 grade Celsius verduur. Hy het optimisme uitgespreek dat die sonhitte die instrumente sou opwarm en die batterye sou herlaai. Indien aan hierdie voorwaardes voldoen word, is die kans groot dat die stelsel weer in werking sal tree.

Een van die belangrikste missies vir Chandrayaan-3, as die lander en rover wakker word, is om die teenwoordigheid van water op die maanoppervlak te bevestig. Tapan Mishra, 'n voormalige ISRO-wetenskaplike, het die belangrikheid daarvan beklemtoon om waterstof op te spoor, aangesien dit die bestaan ​​van water afdoende sou bewys. Die teenwoordigheid van water is deur middel van afstandwaarneming aangedui, maar fisiese bevestiging sal sterk bewyse lewer.

Van nou af is daar voortdurende onsekerheid oor die herlewing van Vikram en Pragyan. ISRO bly egter verbind tot sy pogings om kontak te bewerkstellig en die maanoppervlak verder te verken.

Bronne:

– ISRO

– ANI-nuusagentskap